Витебские школьники победили на соревнованиях по оказанию первой помощи в Латвии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 11-го класса средней школы №31 Витебска, волонтеры БОКК, победили на международных соревнованиях по оказанию первой помощи в Даугавпилсе, сообщил БЕЛТА председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Гусаченко.
Парни и девушки соревновались в основах оказания сердечно-легочной реанимации, первой помощи при кровотечениях, ранах, травмах, ожогах и прочих неотложных состояниях. Белорусская команда в составе Ярослава Баранова, Дианы Борисевич, Вадима Иванова, Евгения Новикова и Елизаветы Сидоренко показала достойный уровень подготовки и получила высокую оценку судейской коллегии - заняла первое место.
В соревнованиях приняли участие 11 команд из Латвии, Беларуси и Литвы.-0-
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