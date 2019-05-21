Витебские школьники победили на соревнованиях по оказанию первой помощи в Латвии

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученики 11-го класса средней школы №31 Витебска, волонтеры БОКК, победили на международных соревнованиях по оказанию первой помощи в Даугавпилсе, сообщил БЕЛТА председатель Витебской городской организации Белорусского общества Красного Креста Михаил Гусаченко.

Парни и девушки соревновались в основах оказания сердечно-легочной реанимации, первой помощи при кровотечениях, ранах, травмах, ожогах и прочих неотложных состояниях. Белорусская команда в составе Ярослава Баранова, Дианы Борисевич, Вадима Иванова, Евгения Новикова и Елизаветы Сидоренко показала достойный уровень подготовки и получила высокую оценку судейской коллегии - заняла первое место.

В соревнованиях приняли участие 11 команд из Латвии, Беларуси и Литвы.-0-