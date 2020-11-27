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27 ноября 2020, 11:57

Витебский ДСК планирует наращивать объем экспортных услуг в Россию

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Витебский ДСК" планирует в следующем году увеличивать объем экспортных услуг в Россию, сообщил журналистам генеральный директор домостроительного комбината Антон Дубовиков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Антона Дубовикова, за 10 месяцев работы предприятия основные показатели были выполнены, в том числе по сдаче жилья, получена чистая прибыль. В следующем году ДСК планирует наращивать экспорт. "Сейчас ведем переговоры по строительству дома в Калуге. Продаем железобетон в Псков, Великие Луки и Смоленск", - сказал гендиректор.

Антон Дубовиков также отметил, что предприятие готово не только поставлять продукцию, но и само строить многоэтажки, а затем продавать квартиры в готовом доме. В 2021 году специалисты намерены проработать возможности войти на рынок России.

Анатолий Линевич во время посещения завода
Анатолий Линевич во время посещения завода

Сегодня помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич ознакомился с работой филиала Витебского ДСК "Завод крупнопанельного домостроения". Он заострил внимание на важности загрузки предприятия на всю мощь и увеличения поставок продукции и услуг в Россию. "Перевыполняется план, увеличивается заработная плата. То есть это стабильно работающее предприятие, от которого в 2021 году можно ожидать большего движения", - отметил Анатолий Линевич.

Помощник Президента пообщался с аппаратом управления завода. Коллектив волновало развитие строительной отрасли в стране и Витебской области, состояние дорог в регионе. Также была озвучена просьба оборудовать тротуар и освещение на участке дороги, которая ведет к заводу КПД от остановки общественного транспорта на Московском проспекте.

В общении с работниками Анатолий Линевич также подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в стране и мире, государство и в следующие годы будет выполнять социальные программы, продолжится возведение жилья для многодетных семей.

Витебский ДСК - крупный застройщик жилья в северном регионе. На комбинате трудятся около 1,6 тыс. человек. В этом году предприятие ввело в эксплуатацию девять домов общей площадью почти 55 тыс. кв.м. До конца года еще в планах завершить строительство жилья на 31 тыс. кв.м.-0-

Фото Александра Хитрова

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