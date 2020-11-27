В 2021 году в Витебской области планируют построить в 2,5 раза больше электродомов

27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области в следующем году планируют построить 27 тыс. кв.м жилья, где отопление, горячее водоснабжение и приготовление еды будут за счет электроэнергии. Об этом сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Шидловский, отвечая на вопросы работников филиала Витебского ДСК "Завод крупнопанельного домостроения", передает корреспондент БЕЛТА.

После ввода БелАЭС будет увеличиваться строительство электродомов, где уже есть необходимая инженерно-транспортная инфраструктура. Отопление, горячее водоснабжение, приготовление еды - все будет обеспечиваться за счет использования электроэнергии. В Витебской области по итогам нынешнего года возведут 11 тыс. кв.м. такого жилья. "В 2021 году нам доведено уже 27 тыс. кв.м. У нас есть согласованная программа с облисполкомом и Минэнерго, где будут строиться такие дома", - сказал Александр Шидловский.

Так, электродом будет построен в агрогородке Тулово Витебского района, в Бешенковичах. Квартал с многоэтажками появится по ул.Максима Горького в Витебске: здесь будет построено пять многоквартирных жилых домов. Полностью на электроэнергии будет микрорайон Никрополье в областном центре.

Всего в 2021 году в области планируют построить более 330 тыс. кв.м. жилья. В этом году в Витебске начали застройку микрорайона Черемушки, завершить возведение домов в нем намерены в 2022-м. Также в будущем будут больше развивать индивидуальное строительство.

Сегодня с работой филиала Витебского ДСК "Завод крупнопанельного домостроения" ознакомился помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.-0-