Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ООО "Производственное объединение "Энергокомплект" планирует инвестировать в приобретение оборудования почти 40 млн евро в период до 2035 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Андрей Авко.

На предприятии реализуется инвестиционная программа стратегического развития до 2035 года, предусматривающая рост объемов производства в 2,5 раза - почти до $500 млн в год. Предполагается создать дополнительно более 300 рабочих мест, а общая численность коллектива приблизится к 1 тыс. специалистов. Во время реализации стратегии "Энергокомплект" намерен возвести производственные цеха общей площадью около 25 тыс. кв.м.

На первом этапе, до конца 2020 года, планируют ввести в эксплуатацию цех площадью примерно 5 тыс. кв.м. На новую площадку рассчитывают переместить отдельные технологические процессы, в частности волочения и скрутки заготовок. В последующем возводимые по программе производственные площади также будут задействованы для оптимизации процессов с внедрением современных решений в области производственной логистики и информационно-коммуникационных технологий, адаптированных к кабельной промышленности.

"За почти 30-летнюю историю предприятие развивается на одной площадке, где мы пытаемся втиснуть оборудование в существующие производственные площади. Но сегодня подошли к тому моменту, когда без расширения заводских корпусов будет трудно добиться кратного прироста в объемах. При этом, по нашим оценкам, только за счет оптимизации технологических процессов и, соответственно, увеличения скорости потока можно добиться роста производительности труда примерно на 30% без экстенсивного прироста производственных мощностей", - отметил Андрей Авко.

При выходе на целевые показатели инвестиционной программы "Энергокомплект" станет самым крупным производителем кабельно-проводниковой продукции на постсоветском пространстве, превзойдя по мощности в том числе российские компании, констатировал руководитель предприятия. Кроме того, разработка и реализация стратегии на 15 лет повысила уровень корпоративной культуры объединения, что также должно благоприятно сказаться на его конкурентоспособности. "Даже спустя небольшой срок реализации стратегии мы видим позитивные изменения в работе сотрудников, которые понимают направление движения и свою долю ответственности за общий результат", - сказал генеральный директор.

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в 1992 году, в качестве резидента СЭЗ "Витебск" зарегистрировано в 2011 году. Предприятие развивает производство кабельно-проводниковой продукции в 4 направлениях: кабель силовой для среднего и высокого напряжения (до 220 тыс. вольт), кабель киловольтной группы, контрольные кабели и провода, в том числе кабели управления, и кабели и провода для самонесущих изолированных линий электропередачи. Удельный вес экспорта в объеме производства составляет около 95%. Общая номенклатура продукции превышает 20 тыс. марко-размеров. На предприятии работают 650 человек.-0-