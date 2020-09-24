Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 24 сентября 2020
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:53 ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября Регионы
17:49 Беларусь готова поставлять в Астраханскую область электробусы и сельхозтехнику Экономика
17:44 В Минске пьяный водитель блокировал движение, а затем наехал на инспектора ГАИ Происшествия
17:41 Система данных о тех, кто удостоен госнаград, будет усовершенствована Президент
17:39 Правительство изменило порядок возмещения расходов на жилье при командировках по Беларуси Экономика
17:38 Погосян: я знаю, что такое цветная революция, и не хочу повторения событий в Беларуси Политика
17:38 Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро Регионы
17:32 Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан Общество
17:28 Воронюк: мы сохранили лучшие традиции молодежного движения, чтобы строить страну для новых поколений Общество
17:27 В Кишиневе горит Национальная филармония В мире
17:19 Экспорт белорусских услуг в Сербию в январе-июле вырос более чем в 9 раз Экономика
17:16 Исполкомы будут самостоятельно запрашивать документы для 85 админпроцедур Общество
17:08 Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти Экономика
17:06 МВД: на линию 102 все чаще звонят минчане, недовольные действиями участников несанкционированных мероприятий Происшествия
17:06 Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания Общество
17:00 Человечество провалило испытание пандемией - генсек ООН В мире
16:48 Прием и обработку электронных таможенных документов восстановят в течение 4 часов - ГТК Общество
16:40 Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны - Щеткина Общество
16:29 КГК рассказал подробности уголовного дела в отношении сотрудников "Белтяжмаша" Происшествия
16:29 Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1276,4 Общество
16:21 В Украине заявили о второй волне COVID-19 В мире
16:14 Налоговые льготы и обеспечение жильем - как в Беларуси поддерживают многодетных Общество
16:11 Белгосфилармония откроет новый сезон в Международный день музыки Культура
15:58 Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС носит сугубо политический характер - Минэнерго Политика
15:27 Решение не останавливать работу стройкомплекса в условиях пандемии было правильным - Швец Экономика
15:24 В Беларуси проходит учение войск связи Общество
15:22 Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах - Петришенко Общество
15:22 Ректор ГГМУ: в медицинском образовании важны цифровизация, современные технологии Регионы
15:14 Город мастеров, открытие яслей-сада, показ мод - стала известна программа "Дажынак" в Червене Регионы
15:10 В Беларуси нужно активнее популяризировать строительную отрасль - Швец Экономика
Все новости
Все новости
Регионы
24 сентября 2020, 17:38

Витебский "Энергокомплект" до 2035 года инвестирует в развитие производства почти 40 млн евро

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ООО "Производственное объединение "Энергокомплект" планирует инвестировать в приобретение оборудования почти 40 млн евро в период до 2035 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор компании Андрей Авко.

На предприятии реализуется инвестиционная программа стратегического развития до 2035 года, предусматривающая рост объемов производства в 2,5 раза - почти до $500 млн в год. Предполагается создать дополнительно более 300 рабочих мест, а общая численность коллектива приблизится к 1 тыс. специалистов. Во время реализации стратегии "Энергокомплект" намерен возвести производственные цеха общей площадью около 25 тыс. кв.м.

На первом этапе, до конца 2020 года, планируют ввести в эксплуатацию цех площадью примерно 5 тыс. кв.м. На новую площадку рассчитывают переместить отдельные технологические процессы, в частности волочения и скрутки заготовок. В последующем возводимые по программе производственные площади также будут задействованы для оптимизации процессов с внедрением современных решений в области производственной логистики и информационно-коммуникационных технологий, адаптированных к кабельной промышленности.

"За почти 30-летнюю историю предприятие развивается на одной площадке, где мы пытаемся втиснуть оборудование в существующие производственные площади. Но сегодня подошли к тому моменту, когда без расширения заводских корпусов будет трудно добиться кратного прироста в объемах. При этом, по нашим оценкам, только за счет оптимизации технологических процессов и, соответственно, увеличения скорости потока можно добиться роста производительности труда примерно на 30% без экстенсивного прироста производственных мощностей", - отметил Андрей Авко.

При выходе на целевые показатели инвестиционной программы "Энергокомплект" станет самым крупным производителем кабельно-проводниковой продукции на постсоветском пространстве, превзойдя по мощности в том числе российские компании, констатировал руководитель предприятия. Кроме того, разработка и реализация стратегии на 15 лет повысила уровень корпоративной культуры объединения, что также должно благоприятно сказаться на его конкурентоспособности. "Даже спустя небольшой срок реализации стратегии мы видим позитивные изменения в работе сотрудников, которые понимают направление движения и свою долю ответственности за общий результат", - сказал генеральный директор.

ООО "ПО "Энергокомплект" основано в 1992 году, в качестве резидента СЭЗ "Витебск" зарегистрировано в 2011 году. Предприятие развивает производство кабельно-проводниковой продукции в 4 направлениях: кабель силовой для среднего и высокого напряжения (до 220 тыс. вольт), кабель киловольтной группы, контрольные кабели и провода, в том числе кабели управления, и кабели и провода для самонесущих изолированных линий электропередачи. Удельный вес экспорта в объеме производства составляет около 95%. Общая номенклатура продукции превышает 20 тыс. марко-размеров. На предприятии работают 650 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск инвестиции
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября
Игорь Стома. Фото Гомельские ведомости - БЕЛТА Ректор ГГМУ: в медицинском образовании важны цифровизация, современные технологии
Фото из архива Город мастеров, открытие яслей-сада, показ мод - стала известна программа "Дажынак" в Червене
Фото из архива Жилфонд и социальная инфраструктура Бреста готовы к отопительному сезону
Фото из архива "Минсктранс" возобновляет ежедневные автобусные рейсы в Ригу с 1 октября
Ирина Енджеевская Сквер к 100-летию комсомола заложили в Гродно
Главное
Цуй Цимин и Александр Лукашенко Беларусь всегда будет дружественной страной для Китая - Лукашенко
Налоговые льготы и обеспечение жильем - как в Беларуси поддерживают многодетных
Генпрокуратура выступает за усиление ответственности родителей за участие детей в акциях протеста
В Dana Mall – выгодные покупки с DanaCard! А в "Парке Челюскинцев" – готовые квартиры от 3200 рублей за метр!
Топ-новости
Лукашенко прокомментировал упреки от некоторых стран по поводу "тайной" инаугурации
Новым председателем Белорусского союза женщин избрана Елена Богдан
Рассматривается около 280 административных дел об участии несовершеннолетних в несанкционированных митингах - Петришенко
Белорусский союз женщин выступает за стабильное развитие страны - Щеткина
ГАИ усилит контроль на автодорогах Минской области 25-27 сентября
Socar отправит в Беларусь очередную партию азербайджанской нефти
Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Беларуси - Цуй Цимин
Иван Тихон избран председателем Белорусской федерации легкой атлетики
МВД: на линию 102 все чаще звонят минчане, недовольные действиями участников несанкционированных мероприятий
Услуги няни, социализация инвалидов, замещающие семьи - Минтруда о новациях в системе соцобслуживания
"Эвертон" объявляет о сотрудничестве с Parimatch
Прием и обработку электронных таможенных документов восстановят в течение 4 часов - ГТК
МИД: попытки отдельных стран Запада поставить под сомнение легитимность Президента не отражают мнения большинства международного сообщества
Резолюция Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС носит сугубо политический характер - Минэнерго
Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1276,4
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.