Витебский горисполком и администрации перешли на дистанционный прием граждан

4 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Руководство Витебского горисполкома и городских администраций начали проводить личный прием граждан в дистанционной форме по телефону, сообщили БЕЛТА в горисполкоме.

К таким мерам прибегли по рекомендациям Министерства здравоохранения для личной безопасности и здоровья горожан.

Записаться на прием к руководству города можно по телефонам: 8 (0212) 33-62-70, 8 (0212) 33-62-49. Для записи к руководству администрации Октябрьского района нужно звонить на номер 8 (0212) 64-96-96, Первомайского района - 8 (0212) 64-33-73, Железнодорожного района - 8 (0212) 60-53-16, 8 (0212) 60-25-52.-0-