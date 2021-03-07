Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" в 2020 году увеличил экспорт в Китай более чем в 2 раза

7 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" в 2020 году увеличили экспорт продукции на китайский рынок более чем в 2 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

Всего за этот период партнерам из Поднебесной отгружено товаров на сумму около $6 млн. В концерне уделяют особое внимание наращиванию объемов экспорта на самый емкий рынок продуктов питания. Важной частью маркетинговой стратегии белорусских экспортеров в 2021 году станет обеспечение эффективного функционирования Национального павильона в выставочном комплексе G-Hub в Шанхае, что будет способствовать повышению узнаваемости витебской продукции и наращиванию ее экспорта в Китай.

Общий объем экспорта предприятий концерна по итогам 2020 года составил $194 млн, темп роста - 106,7%. Обеспечено положительное сальдо внешнеторговой деятельности в размере $185 млн. Продукция поставляется в 26 стран. В 2020 году удалось расширить географию экспорта за счет выхода на рынки Туркменистана, Израиля, Филиппин, Намибии, Катара. В структуре экспорта наибольший удельный вес занимают сыры (более 43%), молочные консервы, цельномолочная продукция, масло животное (по 9%), сухое обезжиренное молоко (7,5%), мясные полуфабрикаты (4,6%), на остальные виды продукции приходится порядка 20%.

Нарастить активность на внешних рынках удалось за счет основных товарных позиций. Например, экспорт сухого молока увеличился в 1,9 раза, сухой сыворотки - в 1,4 раза, сыров - на 20%, молочных консервов и говяжьих полуфабрикатов - на 10%. В сбытовой политике предприятия делают акцент на расширение географии и объема поставок высокомаржинальной продукции.

В 2021 году прорабатываются возможности по увеличению продаж на рынках стран Персидского залива и в целом азиатского региона. При этом главными внешнеэкономическими партнерами концерна являются организации России и государств, входящих в ЕАЭС. В этом направлении также планируется наращивать сотрудничество за счет увеличения объемов и расширения ассортимента поставок с учетом того, что только за 2020 год предприятия концерна освоили производство более 330 новых видов молочных и мясных изделий.

В связи с тем, что в 2021 году в странах ЕАЭС запланировано ввести маркировку молочной продукции средствами идентификации, на всех молокоперерабатывающих предприятиях концерна с октября 2020 года ведется подготовительная работа. Проведено сопоставление перечня выпускаемой молочной продукции с перечнем и планируемыми сроками введения маркировки. Параллельно прорабатываются возможные способы нанесения средств идентификации как с помощью специального программного обеспечения, так и типографским способом. Актуализированы электронные карточки по ассортименту продукции в Банке электронных паспортов товаров EPASS.by. Все молокоперерабатывающие предприятия концерна зарегистрированы в системе ГИС "Электронный знак", закупается необходимое оборудование и устанавливается программное обеспечение для реализации первого этапа маркировки. Введение маркировки будет осуществляться в 2021 году в несколько этапов: сыры, мороженое и прочие виды пищевого льда - с 1 июня, молочная продукция со сроком хранения свыше 40 суток - с 1 сентября, молочная продукция со сроком хранения до 40 суток - с 1 октября.

ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" является одним из крупнейших в Беларуси объединений производителей мясо-молочной, мукомольно-крупяной, плодовоовощной, хлебобулочной и кондитерской продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В его структуру входят 18 перерабатывающих предприятий, 10 обслуживающих, 3 торговые, 111 сельскохозяйственных организаций. Концерн координирует работу семи агропромышленных объединений, созданных в рамках реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".-0-