Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" за 10 месяцев увеличил экспорт в Китай в 2,5 раза

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" в январе - октябре увеличили экспорт продукции на китайский рынок в 2,5 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концерне.

По данным за 10 месяцев, партнерам из Поднебесной отгружено товаров на сумму свыше $11 млн. Семь предприятий, входящих в гособъединение, аттестованы на право поставок на китайский рынок всей молочной продукции, замороженной говядины и изделий из нее. В том числе в 2021 году список аккредитованных поставщиков пополнил ОАО "Поставский молочный завод". Китайский рынок привлекателен не только своей емкостью, но и благоприятной рыночной конъюнктурой. Благодаря этим факторам сотрудничество концерна с КНР планируется наращивать как за счет увеличения объемов поставок, так и расширения ассортимента поставляемой продукции, отметили специалисты.

В целом организации государственного объединения накопили опыт взаимодействия с партнерами из более чем 50 стран. Среднегодовой объем поставок на внешние рынки превышает $200 млн. Экспортно ориентированными являются мясо- и молокоперерабатывающие предприятия, что отражает сложившееся устойчивое соотношение основных позиций в структуре экспорта. Наибольший удельный вес занимают сыры, а также молочные консервы, цельномолочная продукция, масло животное, сухое обезжиренное молоко, мясные полуфабрикаты.

В ассортиментном перечне выпускаемой предприятиями продукции более 870 наименований молочных и свыше 1 тыс. - мясных изделий. Объем переработки молока составляет около 2,4 тыс. т сырья в сутки. Основу экспорта мясных изделий формируют говядина и изделия из нее. Производственные мощности организаций по говядине позволяют перерабатывать около 58 тыс. т в год. В настоящее время концерн реализует два инвестпроекта, направленных на увеличение мощностей по переработке говядины, что расширит экспортный потенциал объединения.

ГО "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" - одно из крупнейших в Беларуси объединений производителей мясо-молочной, мукомольно-крупяной, плодовоовощной, хлебобулочной и кондитерской продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В структуру входят 142 субъекта хозяйствования, в том числе 9 молокоперерабатывающих предприятий, 4 мясокомбината, 3 птицефабрики, 111 сельскохозяйственных организаций. Концерн координирует работу семи агропромышленных объединений, созданных в рамках реализации указа №70 "О развитии агропромышленного комплекса Витебской области".-0-