Витебский медуниверситет создаст современный центр симуляционного обучения

29 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебский государственный медицинский университет планирует в 2019 году создать и в новом учебном году открыть современный центр симуляционного обучения, сообщил корреспонденту БЕЛТА ректор вуза, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Щастный.

Центр предназначен для освоения студентами практических навыков лечения и методологии диагностики в имитационной среде, формирование и совершенствование профессиональных компетенций обучающихся. Объект планируется оснастить современными средствами и технологиями обучения, в частности, тренажерами, роботами-симуляторами, манекенами-иммитаторами, другим интерактивным компьютеризированным и телекоммуникационным оборудованием. "Наша задача - обеспечить возможность для преподавателей постоянно с помощью мобильных гаджетов находиться на связи со студентами, которые практикуются в центре, чтобы в режиме онлайн координировать и корректировать образовательный процесс, анализировать ошибки", - отметил Анатолий Щастный. Оборудование будет закупаться по целевой республиканской программе за счет средств Европейского банка реконструкции и развития.

Симуляционный центр разместится в трехэтажном здании бывшей медсанчасти ОАО "Витязь", к реконструкции и модернизации которого приступят в ближайшее время. По проекту в нем смогут заниматься одновременно до 300 студентов по разным направлениям медицинской помощи. Так как процесс обучения будет максимально компьютеризирован, то значительная часть работ связана с прокладкой оптико-волоконных сетей. Реконструкция внутри здания предусматривает, в частности, возможность трансформации помещений, например, из учебной аудитории в виртуальную операционную. По плану оборудование будет поступать осенью будущего года, поэтому общестроительные работы должны быть завершены к сентябрю, уточнил ректор ВГМУ.

Создание инновационной площадки обусловлено необходимостью сделать обучение в вузе более практико-ориентированным. К тому же студенты проявляют повышенный интерес к подобным образовательным технологиям, так что существующий в медуниверситете учебный центр практической подготовки уже не справляется с нагрузками. Новый симуляционный центр будет работать ежедневно до 21.00, чтобы дать возможность студентам максимально эффективно использовать время для освоения, закрепления знаний и навыков, для подготовки к зачетам и экзаменам, рассказал Анатолий Щастный.

Кроме того, вуз намерен использовать эту площадку для практического обучения навыкам оказания неотложной помощи сотрудников оперативных служб, предприятий и организаций, а также для работы со школьниками, в том числе по профориентации.-0-