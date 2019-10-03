Витебский облисполком объявил конкурс среди молодых ученых на лучшие исследования и разработки

3 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский облисполком объявил о проведении конкурса среди молодых ученых и специалистов, которые работают в учреждениях и организациях региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в облисполкоме.

Участвовать в конкурсе могут доктора наук в возрасте до 45 лет, кандидаты наук - до 35 лет и ученые без степени - до 30 лет. Претенденты должны иметь не менее трех научных публикаций в журналах и сборниках научных трудов по теме конкурсной работы.

Состязание пройдет в следующих категориях: фундаментальные исследования (три премии), прикладные исследования и разработки - четыре премии, в том числе одна за лучшую разработку в экономии и бережливости.

Прием заявок осуществляется до 1 декабря. Более подробную информацию об условиях участия можно узнать на сайте Витебского облисполкома.

Ежегодный открытый областной конкурс на получение премий облисполкома проводится в целях стимулирования научно-исследовательской деятельности молодых ученых и специалистов, занимающихся перспективными научными исследованиями и разработками в организациях Витебской области.-0-