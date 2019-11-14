"Витебскоблгаз" направил на внедрение энергоэффективных технологий более Br30 млн

14 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. УП "Витебскоблгаз" за январь-октябрь 2019 года направил на внедрение энергоэффективных технологий более Br30 млн, или 102% к годовому плану. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель генерального директора - главный инженер предприятия Александр Бранцевич на XIII Международной научно-практической конференции "Инновации. Образование. Энергоэффективность", которая проходит сегодня в Витебске.

По его словам, значительный объем инвестиций был направлен в проекты, реализованные в основной сфере деятельности "Витебскоблгаза", что позволило на сегодняшний день завершить годовую программу мероприятий по техническому перевооружению и повышению качества обслуживания систем газоснабжения. Также средства вкладывались в перспективные проекты на филиалах предприятия с непрофильными видами деятельности.

Александр Бранцевич подчеркнул, что в последние годы "Витебскоблгаз" демонстрирует быстрое и успешное развитие в области внедрения новейших технологий, а также энергоэффективности. "Важнейшим условием поступательного движения вперед является планомерная и четко отлаженная работа по модернизации объектов газораспределительной системы, анализу режимов газопотребления, своевременной диагностике и замене оборудования, повышению квалификации персонала, а также внедрению новых методов работы и новейшей техники", - отметил он.

Специалисты отрасли постоянно ищут способы и возможностей совершенствовать свою работу по проектированию, строительству, эксплуатации и обслуживанию систем газоснабжения. Для обеспечения надежного газоснабжения жилого фонда и безопасного проведения работ применяются самые современные технологии и технические решения. Кроме того, на всех уровнях производства ведется активное внедрение в процесс эксплуатации объектов систем газоснабжения современных IT-технологий. Так, специалистами предприятия разработаны и внедрены мультипрограммные комплексы "Панорама" и "Мириада", охватывающие весь процесс эксплуатации объектов газораспределительной системы и позволяющие оперативно получать всю необходимую для работы информацию, а также осуществлять удаленный контроль за работой объектов газораспределительной системы.

Значительный вклад в развитие УП "Витебскоблгаз" был внесен также благодаря внедрению технологии выполнения ремонтных работ на газопроводах с помощью стоп-системы и временного байпаса, применению дистанционных детекторов утечек метана, систем дистанционного контроля за уровнем одоризации и давлением газа в сетях, устранению утечек газа без отключения объектов при помощи анаэробных герметиков, оснащению телеметрией объектов газораспределительной системы.

"Ярким примером внедрения энергоэффективных технологий является опытная эксплуатация на предприятии энергосберегающей турбогенераторной установки, позволяющей вырабатывать электрическую энергию путем преобразования энергии перепада давления газа в процессе редуцирования", - добавил Александр Бранцевич. Отдельное внимание он также заострил на работе по постоянному совершенствованию учебно-тренировочного центра, где готовятся и повышают свое профмастерство газовики области.

В настоящее время в Витебской области газифицированы 386 населенных пунктов и более 370 тыс. квартир. Предприятие снабжает природным и сжиженным газом более 500 промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а также более 850 коммунально-бытовых объектов. Всего в эксплуатации находятся свыше 6,6 тыс. км газопроводов.-0-