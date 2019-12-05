"Витебскоблимущество" выставит на предновогодние торги 85 лотов

5 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фонд "Витебскоблимущество" выставит в декабре на предновогодние торги 85 лотов, в том числе 25 с установлением начальной цены продажи в одну базовую величину (в настоящее время базовая величина составляет Br25,5) за каждый объект недвижимого имущества. Такая информация размещена на сайте Витебского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

По 60 лотам цена продажи равна оценочной стоимости либо снижена на 20%, 50% и 80%.

Вниманию инвесторов предлагаются непроданные ранее сельские клубы, школы, бани, склады, производственные и административные помещения, лагерь отдыха и прочее. Объекты могут быть использованы для предпринимательской деятельности, реконструкции под жилые помещения или для ведения личного подсобного хозяйства.

После Нового года в январе представителям малого и среднего бизнеса, деловым партнерам будут предложены на аукционах более 20 зданий и сооружений.

Информация об объектах и условиях участия в аукционах размещена на сайте комитета государственного имущества Витебского облисполкома.-0-