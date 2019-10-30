Витебское отделение БелТПП и Чешская торгово-промышленная палата будут сотрудничать

30 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебское отделение БелТПП и Чешская торгово-промышленная палата по странам СНГ подписали соглашение о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили руководители организаций сегодня в Витебске во время белорусско-чешского бизнес-форума. Его участниками стали представители ряда белорусских компаний и делегация Чехии во главе с заместителем министра иностранных дел Мартином Тлапой.

Во время бизнес-форума

Дипломат отметил высокий уровень взаимодействия стран, рост товарооборота, а также намерение чешской стороны развивать взаимодействие между регионами. В качестве примера он привел сотрудничество, налаженное Минской областью и Краем Высочина. "Витебская область тоже представляет для нас интерес, так как является крупным промышленным регионом. Здесь уже есть примеры успешного совместного бизнес-сотрудничества. Сейчас сферы взаимных интересов с регионом мы видим в области производства водоочистных систем, проектах, связанных с сельским хозяйством и инновационными технологиями", - сказал Мартин Тлапа.

Он выразил уверенность, что нынешняя встреча станет залогом дальнейшего развития двухсторонних отношений, и поблагодарил белорусских коллег за помощь в ее организации.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Чехии Валерий Курдюков

Как сообщили в СЭЗ "Витебск", на ее территории реализуются два инвестиционных проекта с чешским капиталом. В 2004 году в качестве резидента зарегистрировано СООО "Фортекс - водные технологии", в декабре 2017 года - ООО "Цилиндерс-Бел", которое специализируется на выпуске стальных бесшовных баллонов. Церемония его торжественного открытия и запуск производства запланированы на 5 ноября. Администрацией свободной экономической зоны и руководством предприятия во время Международной машиностроительной выставки в городе Брно (Чехия) был подписан протокол намерений о дальнейшем развитии бизнеса в СЭЗ "Витебск".-0-

Глава администрации СЭЗ "Витебск" Михаил Скурат

Фото Александра Хитрова