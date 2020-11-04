Витебское предприятие в месяц выпускает около 10 тыс. защитных костюмов для медиков

4 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Труд-Витебск" продолжает выпускать защитные комбинезоны для медицинских работников, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Компания специализируется на производстве медицинской одежды. Весной на "Труд-Витебске" впервые начали шить комплекты одноразовых защитных комбинезонов. Материал для них берут в Светлогорске. "Сейчас в среднем в месяц выпускаем около 10 тыс. защитных комбинезонов. При необходимости готовы переориентировать свое производство на пошив больших объемов этого товара", - отметили на предприятии.

Готовая продукция поставляется на "Медтехнику" в Витебске. Оттуда специалисты распределяют товар по учреждениям здравоохранения. В пошив необходимых средств индивидуальной защиты для медиков включены и другие предприятия региона.

ОАО "Труд-Витебск" был основан в 1991 году. Сотрудники создают широкий ассортимент швейных изделий: от медицинской одежды до трикотажа и геральдических изделий. Компания оказывает услуги по пошиву продукции из давальческого сырья, по раскрою ткани. Сегодня на предприятии работают около 100 человек.-0-

Фото Александра Хитрова