Витебскую областную комиссию по референдуму возглавил Дмитрий Хома

26 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. На первом заседании областной комиссии по референдуму, которое сегодня прошло в Витебске, ее председателем избрали начальника главного управления по образованию облисполкома Дмитрия Хому, которого выдвинули граждане, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав областной комиссии вошли 13 человек, которые представляют политические партии, общественные объединения, ветеранские организации, а также являются выдвиженцами от граждан. Как подчеркнули члены комиссии, Дмитрий Хома обладает высокими деловыми качествами, имеет богатый опыт работы в избиркомах, проявил хорошие организаторские способности.

"Для всех членов комиссии опыт по подготовке к референдуму будет первым. Вместе с тем они подобраны из числа специалистов, которые ранее были задействованы в избирательных комиссиях. Наша главная задача - организовать и провести на территории области референдум в соответствии с законодательством. В районах будут сформированы территориальные комиссии, на местах определят график их работы. Жителям области можно будет обращаться по вопросам, касающимся референдума, как в территориальные, так и в нашу областную комиссию", - отметил Дмитрий Хома.

Он добавил, что для работы областной комиссии выделено более Br28 тыс. Эти средства пойдут на материально-техническое обеспечение, приобретение канцтоваров, транспортные и прочие расходы. Когда будут сформированы территориальные комиссии в районах, будет определен объем финансирования и для них.

На первом заседании члены комиссии определили и график работы. Дежурство будут вести с понедельника по пятницу - с 10.00 до 14.00 и с 15.00 до 19.00, а в субботу работа комиссии начнется в 10 утра и закончится в 2 часа дня. Располагаться комиссия будет в Доме прессы на ул.Гоголя, 17. Областная и территориальные комиссии будут работать в установленном режиме до референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля.-0-