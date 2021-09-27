Витражи украсят каплицу рода Ожешко в Дрогичинском районе

27 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Витражные окна установят в каплице-усыпальнице рода Ожешко в деревне Закозель Дрогичинского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Инна Проневич.

На верхнем ярусе каплицы вставят 20 окон-витражей, еще четыре - на среднем. На Дрогичинском трактороремонтном заводе помогли восстановить оконные чугунные решетки, а за вставку цветных стекол взялись специалисты "Брестреставрации". Рисунок витражей воссоздавали буквально по крупицам. "Нам повезло. Когда доставали решетки, в ячейках оставались осколки. Благодаря этому получилось узнать цвет стекол и реставраторы смогли восстановить цветовую гамму", - рассказала Инна Проневич.

Строители сейчас завершают штукатурку фасада здания, занимаются водосточной системой. По мере завершения работ будут сниматься строительные леса. Ожидается, что уже в ноябре можно будет без преград оценить труды реставраторов.

На следующий год намечено провести гидроизоляцию и усиление фундамента здания. Планируются работы на цокольном этаже.

Неоготическая каплица является историко-культурной ценностью II категории. Чтобы не допустить ее разрушения, два года назад там начались противоаварийные работы. Реставраторы очистили крышу от обломков, снизили нагрузку на свод и прикрыли его от осадков. Затем восстановили свод крыши и кровлю, фронтон и боковые башенки, установили аутентичные кованые элементы. Постепенно внешний вид здания меняется.

Земли в деревне Закозель принадлежали полесской ветви рода Ожешко с XVIII века. Каплицу-усыпальницу там построили в 1839-1949 годах. В ее склепе были захоронены несколько представителей рода, останки которых обнаружили во время археологических раскопок в 2009 году. Тогда же были найдены детали интерьера, деревянные и гипсовые статуи, бронзовое литье, фрагмент слуцкого пояса и другие артефакты.-0-