Витражную роспись представят юные гомельчане и их наставники на выставке "Мир фантазий на стекле"

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка витражной росписи "Мир фантазий на стекле" откроется 18 декабря в Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена, рассказали корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции будут представлены более 20 работ в технике витражной живописи. Это картины воспитанников, выпускников и преподавателей Нины Гуслянцевой и Юлии Шайкевич художественного отделения Детской школы искусств №5 Гомеля.

Современная ручная роспись стекла выполняется профессиональными витражными красками. Это очень тонкая техника. Для избегания наплывов и перемешивания красок юные творцы используют контурную пасту. Объемный, с полупрозрачной текстурой рисунок передает мельчайшие элементы произведения. В чем-то работы напоминают акварельные, однако не выцветают от прямых солнечных лучей. При создании витражной росписи используют обыкновенное стекло или сатиновое - полупрозрачное.

"В Детской школе искусств №5 роспись по стеклу преподают уже четыре года. В руках детей стекло и краски оживают, отчего картины напоминают подвижный калейдоскоп. Кажется, что их собрали из цветных осколков", - рассказали организаторы выставки. Авторы чаще выбирали жанр натюрморта или пейзажа, поэтому экспозицию наполняют яркие краски: образы спелых плодов и пышных цветов, пестрых бабочек, посуды с орнаментом, домов с разноцветными фасадами.

Витражная роспись пришла из Средневековья и ассоциируется со стеклянными картинами в храмах, готических соборах, католических церквях.

Открытие "Мира фантазий на стекле" состоится в 17.00. Выставка продлится до 16 января. Вход свободный.-0-