Въезда в ЕС на белорусско-литовской границе ожидают более 1,5 тыс. грузовиков

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 18.00, у белорусско-литовской границы въезда в ЕС ожидают более 1,5 тыс. грузовиков. Информация об этом размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Очереди, сообщают в ведомстве, вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта.

"На данный момент информации о возобновлении функционирования в штатном режиме от сопредельной стороны не поступало", - отметили в Госпогранкомитете.

Сейчас все белорусские пункты пропуска заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну. К слову, в "Каменном Логе" очередь составляет 600 машин, в "Котловке" - 470, в "Беняконях" - 360, а в "Привалке" - 190 большегрузов.-0-