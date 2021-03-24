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24 марта 2021, 19:16

Въезда в ЕС на белорусско-литовской границе ожидают более 1,5 тыс. грузовиков

Фото из архива
Фото из архива

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным на 18.00, у белорусско-литовской границы въезда в ЕС ожидают более 1,5 тыс. грузовиков. Информация об этом размещена в Telegram-канале Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

Очереди, сообщают в ведомстве, вызваны сбоем в работе баз таможенного оформления, который произошел в литовских пунктах пропуска утром 23 марта.

"На данный момент информации о возобновлении функционирования в штатном режиме от сопредельной стороны не поступало", - отметили в Госпогранкомитете.

Сейчас все белорусские пункты пропуска заполнены уже оформленным транспортом, который ожидает возобновления запуска в сопредельную страну. К слову, в "Каменном Логе" очередь составляет 600 машин, в "Котловке" - 470, в "Беняконях" - 360, а в "Привалке" - 190 большегрузов.-0-

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