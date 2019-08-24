Вкусно, музыкально и душевно - в Минске состоится пятый фестиваль "Тбiлiсоба"

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уголок шумной, яркой и вкусной Грузии появится сегодня в Верхнем городе Минска - здесь пройдет пятый фестиваль "Тбiлiсоба", сообщает БЕЛТА.

На юбилейном фестивале грузинские мотивы тесно переплетены с белорусскими, поэтому и праздник в этом году пишется "Тбiлiсоба". На праздничной площадке все надписи оформлены на белорусском и грузинском языках.

Хедлайнером будет самый востребованный сегодня грузинский коллектив "Мгзавреби", который играет этно, джаз, рок. Также можно будет услышать грузинское многоголосье "Швидкаца". Приедет обладатель первой премии конкурса "Славянского базара" этого года Георгий Путкарадзе, фолк-рок коллектив, представлявший Грузию на "Евровидении". Будут выступать белорусские группы и исполнители. Да и сами отдыхающие смогут проявить грузинский характер, участвуя в караоке-конкурсе песен Валерия Меладзе, что пройдет в Каретном дворике.

Грузия славится своей кухней. Хинкали, харчо, хачапури, чахохбили, сациви, пхали, долма, чурчхела и, конечно, вино - все это, словно на скатерти-самобранке, развернется в фудкорте фестиваля. Он займет всю территорию Верхнего города, к местным кафе и ресторанам организаторы планируют добавить еще около 30 точек общепита. Можно будет попробовать не только грузинскую, но и белорусскую кухню - на гастрофестивале супов.

И, кстати, "Тбiлiсоба" оставит после себя не только приятное послевкусие, но и подарит Грузинский дом, где круглый год можно будет найти свежие продукты из этой прекрасной страны. Более того, он станет своеобразным культурно-просветительским центром, где будут проходить встречи и мероприятия.

Зоны активностей растянутся до самой Свислочи. На танцплощадке организуют баттл между исполнителями танцев "Мтиулури" и Лявониха", вога, хип-хопа и контемпорари. Более того, во дворике Грузинского культурно-просветительского общества "Мамули" развернется очень правдоподобная имитация грузинско-белорусской свадьбы, с соответствующими обычаями и традициями и даже конкурсом на самый длинный тост.

Впервые на фестивале коронуют победительницу необычного конкурса красоты "Панну Тбiлiсоба" - обладательницу самых характерных бровей выбрали еще 18 августа в Минске. И на самом празднике все желающие смогут поэкспериментировать над бровями с помощью профессиональных мастеров из салона.

А еще для "свободных" совершеннолетних белорусов будут работать "офлайн-знаёмства па характару". Каждый, кто придет без пары, сможет завести новое романтическое знакомство и даже выиграть путешествие в Грузию - для себя и своей новообретенной половинки.-0-