Владимир Дворник: задача местных властей в решении вопросов - работать на опережение

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Задача местных властей в решении вопросов граждан - работать на опережение. На этом акцентировал внимание представителей областных, городских и районных служб по итогам прямой телефонной линии председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня свои вопросы губернатору смогли задать 32 жителя региона. В числе основных тем, которые поднимались, - состояние дорог, транспортные вопросы, благоустройство и т.д.

Мужчина из Лельчицкого района и гомельчанка затронули тему трудоустройства. Звонившим предложат все возможные варианты.

Жительница Жлобина озвучила транспортный вопрос в районе новостроек. Основные работы уже проведены, однако автобус еще не пущен. Как пояснил представитель райисполкома, сейчас там необходимо доработать остановку, дорожное покрытие. Поручение губернатора - до конца следующей недели пустить транспорт в указанный микрорайон.

В двух звонках жители Гомеля просили откорректировать маршрут движения общественного транспорта в областном центре. Перед службами поставлена задача проработать эту темы с учетом анализа окупаемости маршрутов.

Сельчанка из Гречихино Хойникского района интересовалась перспективами газификации деревни. "Планируется, что в Глинище газ придет уже скоро. Коммуникации будут идти через наш населенный пункт. Есть ли возможность подключиться и нам?" - поинтересовалась она, добавив, что в селе 13 домов, и все выразили желание подвести газ. По поручению председателя облисполкома ситуацию разберут с выездом на место. Комиссия по указанному адресу отправится уже в понедельник. Будут изучены технические возможности для включения в проект.

О возможности выделения земельного участка спрашивал житель Житковичского района. Владимир Дворник пояснил, что если земли принадлежат сельхозпредприятиям, то выделение невозможно. Претендовать можно только на участки, которые находятся в распоряжении сельсовета. О расширении думает и фермер из Хойникского района. Губернатор отметил, что все чаще появляются настоящие хозяева, которые приходят на землю и эффективно работают. Со стороны государства созданы равные условия поддержки и фермеров, и сельхозпредприятий. "Очень важна способность человека управлять, руководить, болеть за дело", - считает руководитель области. Он также отметил, что в среднем в районах сегодня по 25-30 фермеров. Люди почувствовали, что на земле можно зарабатывать, добавил губернатор.

Во время прямой линии звонившие также озвучили благодарности в адрес властей и различных служб. Так, от имени жильцов подъезда одного из домов по улице Волотовской Гомеля пенсионерка поблагодарила за ремонт труб в подвале и крыльца. Спасибо прозвучало также из Новых Терешковичей, района индивидуальной жилой застройки Романовичи-1 Гомеля, 104-го микрорайона областного центра.

Подводя итоги трехчасового диалога с жителями региона, Владимир Дворник отметил, что среди поступивших вопросов нет глобальных. "Человек заботиться о том месте, где живет. Необходимо чувствовать настроения людей, видеть их проблемы, понимать и смотреть на перспективу. Если назревает проблема, надо работать на опережение", - сказал Владимир Дворник. Он также акцентировал внимание на том, что услышан должен быть каждый человек.

В облисполкоме рассказали, что в прошлом году во время четырех субботних прямых линий губернатора поступило 110 звонков. Проблемное поле, которое очертили жители региона, включает вопросы различного характера. По многим из них были даны разъяснения, более 40 разрешены, еще 13 находятся на контроле. Например, учтены пожелания звонивших при организации маршрутов общественного транспорта в районе индивидуальной жилой застройки Романовичи-1. Положительно решен и прозвучавший вопрос по поводу установки дополнительных посадочных площадок с павильонами в Комарине. Нередко во время телефонных линий поднимаются темы состояния дорог. Так, по итогам субботнего диалога работы по ремонту дорожного покрытия проводились по улицам Павлова, Новополесской, Свиридова, Гагарина в областном центре, улице Победы в Ветке и др.-0-