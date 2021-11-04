Власти Минска изменили предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предельные максимальные тарифы на гарантированные ритуальные услуги изменены в Минске. Соответствующее решение Мингорисполкома от 14 октября 2021 года №3066 "Об изменении решения Минского городского исполнительного комитета от 30 января 2014 года №203" опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В предыдущее решение, которым регулируются цены (тарифов) на товары (работы, услуги), внесены изменения. А именно - изменилось приложение к нему, в котором перечисляются предельные максимальные тарифы на ритуальные услуги (гарантированные услуги по погребению).

Так, если раньше указывалась предельная максимальная цена за услугу или товар, то сейчас к тарифам добавляется стоимость основных и вспомогательных сырья и материалов, израсходованных на их изготовление (ввезенные рассчитываются исходя из цен по внешнеторговому договору и расходов по импорту, а произведенные в Беларуси - исходя из отпускных цен производителя и фактически понесенных расходов по доставке).

Таким образом, если раньше, к примеру, изготовление гроба деревянного без обивки обошлось бы максимально в Br127,9 тыс. (до деноминации), то теперь - Br32,77 плюс материалы. Изготовление деревянного надмогильного столбика стоило максимум Br43,3 тыс., теперь - Br12,47, простого деревянного креста - было Br49,2 тыс., стало Br21,68 за штуку.

Также прежде был установлен тариф на предоставление автомобильного транспорта в пределах городской черты Минска (Br393,5 тыс. за услугу) и в пределах страны (Br4,7 тыс. за 1 км и Br133,8 тыс. за 1 час). Теперь в перечень включен тариф на перевозку тела умершего к месту погребения либо в крематорий (в пределах Минска или с территории города за его пределы к месту погребения, предназначенному для захоронения умерших, проживавших на территории столицы) - Br1,32 - за 1 км и Br33,6 - за 1 час.

Захоронение тела в зимнее время при копке могилы лопатой и ломом и с опусканием гроба ручным способом дороже всего будет стоить, если работы ведутся в стесненных условиях - до Br309,65. А наименьший тариф применяется не в зимнее время при копке могилы механическим способом и опускании гроба вручную - Br58,34.

Помещение урны с прахом (с применением лопаты и лома) в землю без колумбарного стакана в зимнее время обойдется максимум в Br23,44, в летнее - Br15,48; в колумбарном стакане - Br13,14. Помещение урны в колумбарий, склеп обойдется в Br13,49.-0-