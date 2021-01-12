"Вместе против COVID-19": трем сельским школам Брестской области передали партию антисептиков и СИЗов

12 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Трем сельским школам Брестской области сегодня передали партию антисептиков и средств индивидуальной защиты, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор Брестского местного фонда регионального развития Виктория Радчук.

Участники инициативы "Вместе против COVID-19" - компания "Санта Бремор" и Брестский местный фонд регионального развития. Опрос показал, что у сельских школ пока нет технической возможности перейти на дистанционное обучение. Чтобы обезопасить от вируса детей и педагогов, было решено закупить для них антисептики и СИЗы.

На первом этапе выбраны Логишинская и Плещицкая средние школы в Пинском районе, а также Здитовская в Березовском районе. Помощь получили 680 учащихся и 152 учителя. Учреждениям образования переданы наборы, которые включают 3 тыс. защитных масок и перчаток, антисептики для рук и поверхностей. Спонсоры позаботились о мягких ковриках для обработки обуви и диспенсерах для установки в фойе школ и столовых. Предположительно, антиковидного запаса должно хватить на 5-8 месяцев.

"Прежде всего проект "Вместе против COVID-19" направлен в помощь детям в сельской местности. В школе они контактируют со сверстниками и учителями, а потом возвращаются домой, где живут вместе с родителями, бабушками и дедушками. Передавая в школы все необходимое для профилактики коронавирусной инфекции, мы помогаем снизить риск заболеваемости в семьях учеников", - отметили представители предприятия.

Ранее компания приобрела пять аппаратов искусственной вентиляции легких для Брестской городской больницы №1 и областной клинической больницы. Закуплены автомобили скорой помощи для Барановичей и Столина, микроавтобус для детской областной больницы, три аппарата УЗИ и 31 тыс. масок-респираторов. Всего "Санта Бремор" в период пандемии оказала медучреждениям помощь более чем на Br2,4 млн.-0-