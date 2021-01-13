ВНС будет содействовать разрешению накопившихся в обществе вопросов - делегат

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Проведение Всебелорусского народного собрания будет содействовать разрешению накопившихся в обществе вопросов. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА делегат ВНС, доцент кафедры политологии и социологии Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина, кандидат политических наук Эдуард Северин.

"Это важное мероприятие, которое будет содействовать разрешению ряда накопившихся в обществе вопросов - начиная от политики и заканчивая социальной сферой", - отметил политолог.

Один из ключевых вопросов, на его взгляд, - конституционное реформирование. "Конституционная реформа - не одномоментное действие. Тем не менее какие-то конкретные принципы реформирования должны быть обозначены в рамках ВНС. Безусловно, мы должны подвести определенные итоги и сделать выводы по этапам развития за последний период времени. Мы также должны определить направления развития белорусской экономики - с учетом того, что мы позиционируем себя как социально-правовое государство", - дополнил Эдуард Северин.

В качестве делегата VI Всебелорусского народного собрания он выдвинут областной организацией профсоюза работников образования и науки. На дискуссионной площадке форума представитель региональной науки планирует также обсудить с коллегами вопросы эффективного функционирования и развития системы образования. Одним из актуальных, по его мнению, станет вопрос цифровизации образования, уровень которого необходимо повышать.

"Безусловно, важны и наработки, которые существуют в рамках Болонского процесса. С другой стороны, нужно понимать, что те механизмы, которые действуют на других территориях, не всегда будут эффективны в нашем образовательном пространстве. Поэтому мы должны найти собственный вариант развития белорусской системы образования с учетом передовых достижений, которые существуют в мире, и своего исторического наследия", - подчеркнул доцент Брестского университета.

Он отметил, что решить абсолютно все вопросы, которые волнуют общество, в рамках одного собрания, пусть и Всебелорусского, нереально. Важно обозначить основные принципы и направления поступательного движения вперед.-0-

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