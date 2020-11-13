Во дворах Минска станет больше контейнеров для отходов, а на улицах - меньше урн

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 14 декабря в минских дворах будут установлены 389 модулей для сбора отходов на контейнерных площадках. Работа находится на личном контроле заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича. На заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска он также предложил уменьшить количество урн для мусора на центральных улицах, передает корреспондент БЕЛТА.

Уже с понедельника ГП "Минсктранс", которое выбрано исполнителем работ по монтажу плит под контейнерные площадки, должно приступить к работе. Однако, как отметил генеральный директор предприятия Олег Дзюбенко, схемы размещения надо еще раз отработать с ЖКХ и администрациями районов, потому что намеченные в документах места кое-где оказались прямо посреди парковок, на зеленых зонах, вблизи детских площадок. Александр Дорохович поручил в срочном порядке провести эту работу с выездом на места и снять имеющиеся вопросы. "До 14 декабря все контейнерные площадки должны стоять. А у нас 389 модулей - это огромная работа", - сказал зампред Мингорисполкома.

По словам генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Сергея Рубанова, ЖКХ всех районов провели мониторинг обеспеченности жилфонда столицы необходимым количеством контейнеров для сбора отходов. Выявлены площадки, где надо установить дополнительные. Операторы по перевозке отходов, ответственные также за установку и содержание контейнеров, получат адреса для принятия мер. Александр Дорохович подчеркнул, что именно перевозчики отходов должны инвестировать в контейнерное хозяйство, своевременно вывозить отходы и вторсырье. Усиленный контроль состояния площадок продолжится, пока не будет наведен порядок, а работа - доведена до автоматизма.

Как рассказал заведующий отделом гигиены Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Иван Цейтин, с 6 по 12 ноября санитарные врачи оценили 358 мест сбора отходов. "Нарушения выявлены на 60 площадках, или в 16% случаев. За предыдущую неделю удельный вес площадок с нарушениями составил 17%", - сказал он. Основные нарушения связаны с несвоевременной уборкой площадок и прилегающих территорий от отходов, с оборудованием площадок и техническим состоянием контейнеров. К административной ответственности привлечены 3 должностных лица.

Для наведения чистоты в столице, по мнению Александра Дороховича, разумным решением стало бы сокращение количества урн для мусора на улицах. Особенно на центральных магистралях, поскольку во время и после массовых мероприятий вокруг них образуются настоящие свалки. Первый заместитель главы Центрального района Вадим Передня подтвердил, что после такого эксперимента на участке пр. Победителей от ул. Немиги до ул. Мельникайте, где убрали часть урн, стало чище.-0-