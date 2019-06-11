Во время II Европейских игр ежедневно будут дежурить 37 бригад энергетиков

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время II Европейских игр ежедневное дежурство в Минске будут нести 37 бригад энергетиков. Об этом БЕЛТА сообщили в информационно-аналитическом отделе "Белэнерго".

Сотрудники филиалов "Минские кабельные сети" и "Минские тепловые сети" РУП "Минскэнерго" комплексно подошли к обеспечению бесперебойной работы электро- и теплосетей во время спортивного форума. В частности, отремонтированы кабельные линии 0,4-10 кВ, участвующие в схеме электроснабжения объектов проведения соревнований, проверено техническое состояние оборудования, в том числе Минской ТЭЦ-2, проведен инструктаж с персоналом.

До старта Европейских игр запланированы также тренировки с персоналом по действиям в аварийных ситуациях в схеме питания особо важных объектов: "Минск-Арены", "Чижовка-Арены", Дворца Республики, СОК "Олимпийский", Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, стадиона "Динамо", Дворца спорта, спортивного комплекса Palova-arena.-0-