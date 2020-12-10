Во всех райцентрах Минской области в течение двух лет построят спортивные комплексы и бассейны

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все районные центры Минской области в течение двух лет планируют обеспечить крупными спортивными объектами. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал начальник главного управления спорта и туризма Миноблисполкома Евгений Булойчик.

"В регионе значительное внимание уделяют строительству спортивных сооружений. Стараемся обеспечить население даже в отдаленных населенных пунктах местами для активного и полезного времяпрепровождения. В текущем году в Марьиной Горке в эксплуатацию ввели физкультурно-оздоровительный комплекс с 25-метровым бассейном и современным тренажерным залом, в Несвиже открыли футбольное поле с искусственным покрытием, в Березино, Крупках и Клецке - поля для мини-футбола, а в Солигорске построили роллер-трек международного уровня", - рассказал Евгений Булойчик.

Начальник главного управления спорта и туризма подчеркнул, что сейчас в области открывается рекордное количество спортивных объектов. "В ближайшие два года планируем обеспечить ФОКами и бассейнами каждый район. Хочется надеяться, что наш регион станет первым в республике, который создал комфортные условия для занятий спортом во всех районах", - рассказал Евгений Булойчик.

Возведение крупных спортивных объектов в регионе продолжается. Сейчас в области строится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами, сауной, джакузи, хаммамом и тренажерным залом в Михановичах, месяц назад был дан официальный старт строительству ФОКа в Старых Дорогах. Разрабатываются проектные документации на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Узде, Дзержинске и Фаниполе.-0-