Водная регата и легкоатлетический забег "Вместе за Беларусь!" пройдут в Гомеле

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24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водная регата и легкоатлетический забег "Вместе за Беларусь!" пройдут сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.
Спортивные старты станут частью Дня здоровья. Участники мероприятий - более 150 представителей спортивных школ Гомельского областного спортивного клуба ФПБ.
Водному параду по Сожу предшествует двухчасовой пробег с 15.00 до 17.00.
Регата стартует в 17.00. На бортах будут флаги профсоюзов и государственная символика Беларуси.
День здоровья станет кульминацией областной профсоюзной акции #КогдаМыВместе, уточнили организаторы.-0-