Водная регата и легкоатлетический забег "Вместе за Беларусь!" пройдут в Гомеле

24 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Водная регата и легкоатлетический забег "Вместе за Беларусь!" пройдут сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

Спортивные старты станут частью Дня здоровья. Участники мероприятий - более 150 представителей спортивных школ Гомельского областного спортивного клуба ФПБ.

Водному параду по Сожу предшествует двухчасовой пробег с 15.00 до 17.00.

Регата стартует в 17.00. На бортах будут флаги профсоюзов и государственная символика Беларуси.

День здоровья станет кульминацией областной профсоюзной акции #КогдаМыВместе, уточнили организаторы.-0-