Водоснабжение, капремонты, благоустройство - Соловей провел прямую линию

13 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы водоснабжения, благоустройства, качества капитальных ремонтов озвучили жители Гомельской области сегодня во время прямой телефонной линии, которую провел председатель облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Сельчанка из Коммунара Буда-Кошелевского района пожаловалась, что некоторое время назад в агрогородке сломался насос, не было воды, потом дали, но она пошла с песком. "Сегодня же приедут специалисты и будут разбираться", - ответил Геннадий Соловей. Женщина озвучила и вопросы о покосе травы на территории агрогородка, вывозе мусора (по ее словам, контейнеры постоянно полные), ремонте дороги.

Помочь с чисткой колодца просила пенсионерка из деревни Руденец этого же района. Вопрос водоснабжения волнует и жителей деревни Ковали Брагинского района, агрогородка Терешковичи Гомельского. Поручения разобраться даны районным властям. Как пояснили специалисты, летом перебои с водоснабжением возникают в том числе из-за того, что начинается период поливов грядок и огородов. Есть случаи незаконных врезок в водопроводные сети, а это нарушает нормальную работу коммуникаций.

Недостатки проведения капитального ремонта дома по улице Тельмана перечислил дозвонившийся гомельчанин. По его словам, капремонт начали в феврале, при этом жильцы столкнулись с непредвиденными ситуациями. "Больше недели меняли трубы в санузлах. Больше трех недель дом был без горячей воды. Много подрядчиков, постоянные нестыковки. Несколько лет назад за собственные деньги жильцы покрасили подъезд, но во время ремонта строители отбили краску, восстанавливать не собираются. Повреждены входные двери в подъезд, в тамбур", - назвал недочеты мужчина. "В ситуации разберемся", - заверил губернатор. Вопрос качества капремонта дома озвучили и проживающие по улице Моисеенко.

Еще один горожанин рассказал, что месяц назад перед домом на улице Ефремова образовалась яма. "Хорошо, что сейчас сухо. Но когда дождь, там стоит болото", - посетовал он. Губернатор поручил руководству Железнодорожного района областного центра устранить проблему в течение в двух дней.

О благоустройстве улицы говорил и житель Покровской в Гомеле. "Это частный сектор, однако наша улица стала транзитной при строительстве нового микрорайона. Нет ни тротуаров, ни разметки. Мы предлагали сделать движение односторонним, поставить светофор", - подчеркнул мужчина. Вопрос транспортного движения откорректируют.

Гомельчанин, проживающий по улице Чечерской, поделился: его жена - инвалид первой группы, ранее он уже обращался в некоторые службы с просьбой обозначить на парковке место для инвалидов. "Получили ответ: нет такой возможности", - сказал он. Губернатор отметил, что ситуацию детально рассмотрят.

Адресом, куда выедут специалисты, станет и угол проспекта Октября и Студенческого проезда областного центра. "Здесь возводится дом, стройка идет 24 часа в сутки. Постоянно гул. Близко находятся дома, но из-за стройплощадки перекрыты некоторые подъезды к дворовым территориям, а схема проезда не поставлена. Вот недавно вызывали скорую, она очень долго искала, как попасть к нам", - описала ситуацию гомельчанка. "Нужно все оперативно отрегулировать", - подчеркнул председатель облисполкома в разговоре с руководством администрации Советского района. Уже после прямой линии председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич уточнил, что с 11 июня строители перешли с трехсменного на двусменный режим работы. Временную же схему объезда предоставят во все экстренные службы: скорую помощь, милицию, МЧС и другие. После ввода дома территорию вокруг благоустроят.

Сельчанин из Октябрьского района отметил, что рассчитывает на предоставление участка для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства в деревне Старая Дуброва, однако с выделением земли возникли сложности. "Человек хочет строиться на селе, и вопрос надо решить", - поставил задачу губернатор перед руководителем района.

Пенсионерка из Светлогорска, уйдя на заслуженный отдых, переехала в дом в деревне. "Написала заявление, чтобы пользоваться электроэнергией для отопления и подогрева воды, однако добро не дали. Как быть?" - интересовалась она. "Надо посмотреть, хватает ли там мощностей, посмотреть все комплексно, в вопросе разберутся", - ответил Геннадий Соловей.

В деревне Углы Брагинского района осталось на подворьях лишь 10 коров. Пастбище для них в конце одной из улиц. "Лично у нас четыре коровы. И вот в начале мая жители улицы не пустили животных, заблокировал проход. Мы оказались отрезаны от пастбища. Было собрание по этому вопросу, но ведь мы в меньшинстве", - пожаловалась на прямой линии сельчанка. Губернатор подчеркнул: тема без внимания не останется.

За три часа диалога с жителями региона председатель облисполкома ответил более чем на 30 звонков. "По всем вопросам нужны обстоятельное изучение, конкретные решения", - поставил задачу перед службами Геннадий Соловей.-0-