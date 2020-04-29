Водоснабжение, капремонты и дороги - Лавринович провел прямую линию в Гродно

29 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прямые линии востребованы, они позволяют решить волнующие людей житейские вопросы. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Иван Лавринович по итогам прямой телефонной линии в горисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Практика проведения прямых линий продолжается. Мы видим, что они востребованы, позволяют решить волнующие многих вопросы. Например, сегодня было немало звонков по ремонту и строительства жилья, а также благоустройству населенных пунктов", - рассказал Иван Лавринович.

Он отметил, что специалистам на местах не стоит откладывать на потом проблемы, которые можно снять оперативно. Важна в том числе информационная работа. Нужно четко расставлять приоритеты и, что немаловажно, объяснять принятые решения людям.

На прямую линию сегодня поступило 16 звонков, большинство касалось жилищно-коммунальной сферы. Так, жители района индивидуальной застройки Лапенки в Гродно обратились с вопросом о благоустройстве улиц. Посетовали они прежде всего на плохое состояние покрытия. Городские власти, как выяснилось, о проблеме знают. Центральную улицу - Асфальтную - планируют отремонтировать в 2021 году. Появится на ней и пешеходные дорожки.

На контроль возьмут и ситуацию с водоснабжением одной из улиц на окраине агрогородка Поречье в Гродненском районе. Местный житель пожаловался на низкий уровень воды в колодцах, а также постоянные порывы водопровода. Соответствующие службы должны в ближайшее время с выездом на место разобраться в ситуации.

Пенсионерка, жительница одного из домов по улице Горького в Гродно, подняла проблему с плесенью в квартире. Выяснилось, что дом стоит на очереди на капремонт на ближайшие годы.

Директор одной из частных фирм в Сморгони высказал претензии в адрес местного райпо, задолжавшего за ремонтные работы. Сумма внушительная. Поэтому ситуацию возьмут на контроль, чтобы разрешить проблему в максимально короткие сроки.

Был и звонок благодарности от жительницы Гродно за оперативно решенный вопрос. Она обращалась по поводу регистрации дома в одной из деревень, использующегося под дачу. Проблему, по словам женщины, решили буквально за десять дней.-0-