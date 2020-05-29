Водоснабжение, ремонт дороги, предложения в КоАП - Андрейченко провел прием граждан в Глубоком

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко провел личный прием граждан в городе Глубокое Витебской области. Вопросы, с которыми обращались к спикеру люди, касались водоснабжения, ремонта дороги, поступили также предложения в проект Кодекса об административных правонарушениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В пресс-службе назвали наиболее актуальные темы, которые интересовали граждан: центральное водоснабжение по ул.Калинина, ремонт дороги между поселком Санники и агрогородком Черневичи, внесение изменений и дополнений в КоАП. "По вопросам водоснабжения и ремонта дороги даны указания руководству райисполкома и уполномоченным организациям оказать необходимое содействие в их решении. Предложения по внесению изменений и дополнений в кодекс будут приняты во внимание при рассмотрении соответствующего законопроекта в Палате представителей", - рассказали в пресс-службе.

После завершения личного приема граждан Владимир Андрейченко ознакомился с ходом и качеством выполнения строительных работ по реконструкции районного физкультурно-оздоровительного центра. Кроме того, спикер посетил Глубокский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Как сообщалось, на заседании Палаты представителей 21 мая ее председатель призвал депутатов с учетом эпидобстановки в стране взять на контроль дома-интернаты для пожилых и инвалидов в своих избирательных округах. Он попросил парламентариев мониторить складывающуюся там ситуацию, отслеживать, есть ли проблемы, к решению которых можно подключить бизнес и общественность.-0-

Фото Палаты представителей