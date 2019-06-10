Военно-патриотический лагерь для школьников организовали брестские десантники

10 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Круглосуточный военно-патриотический лагерь для школьников открылся сегодня в Бресте на базе 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознаменной десантно-штурмовой бригады, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении идеологической работы бригады.

В одной из казарм десантников на десять дней поселятся 40 учащихся средней школы №35 областного центра. Все это время мальчики и девочки будут жить в условиях, максимально приближенных к солдатскому распорядку дня. Утро будет начинаться с команды "подъем", далее следуют зарядка, завтрак, занятия. Вторая половина дня отведена для спортивных и развивающих игр, конкурсов и викторин, просмотра фильмов, экскурсий.

"Организация такого лагеря на летних каникулах уже стала традиционной. Заниматься с детьми будут военнослужащие нашей бригады, обучать навыкам военной подготовки. Такой формат позволяет разнообразить досуг детей, научить их рационально распоряжаться своим временем", - отметили собеседники.

Десантники научат ребят преодолевать полосу препятствий, основам самообороны, правилам стрельбы на специальных тренажерах, проведут занятия по огневой и воздушно-десантной подготовке. Школьникам предстоит выполнить нормативы по радиационной, химической и биологической защите, показать свои знания оказания первой помощи пострадавшему. Также учащиеся познакомятся с вооружением и военно-специализированной техникой 38-й бригады, образцами форменной одежды военнослужащих.

Организаторами военно-патриотического лагеря являются 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада совместно с управлением по образованию Администрации Московского района Бреста.-0-