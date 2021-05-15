Военные открыли новый путепровод в районе станции Озерище в Минске

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый путепровод открыли в районе железнодорожной погрузочной станции Озерище в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Республики Беларусь.

Мост предназначен для движения техники 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. "Ввод в эксплуатацию данного объекта является значимым для соединения, потому что позволяет сокращать сроки выполнения задач. Кроме того, благодаря строительству путепровода разгрузится дорожная сеть и условия жизнедеятельности для жителей военного городка в Уручье и ближайших микрорайонов значительно улучшатся", - сказал командующий войсками Северо-западного оперативного командования генерал-майор Александр Науменко.

Командиру 120-й отдельной механизированной бригады гвардии полковнику Павлу Шебеко был передан символический ключ от моста. Сразу после церемонии открытия по путепроводу проехала техника, которая состоит на вооружении бригады: танки Т-72 Б3, БМП-2 и боевые машины РСЗО "БелГрад".-0-