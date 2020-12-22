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22 декабря 2020, 13:28

Волнующие вопросы и смелые инициативы: Кухарев встретился с молодежью столицы

Владимир Кухарев. Фото из архива
Владимир Кухарев. Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волнующие вопросы, идеи по решению проблем и инициативы по развитию молодежной политики обсудил сегодня на открытом диалоге с молодежью председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

Диалоговая площадка объединила в неформальной беседе с мэром более ста молодых минчан. "Стараемся часто организовывать встречи с молодыми людьми, чтобы узнавать о том, что их волнует: сегодня будем выслушивать их проблемы, и если представится возможность, некоторые решим на месте, а другие возьмем в разработку", - рассказал Владимир Кухарев.

Также глава города отметил, что подобные площадки будут организовываться на постоянной основе, однако могут немного поменять формат. "Хотел предложить молодежи устраивать такие встречи по тематикам и отраслям, чтобы детально отрабатывать узкие вопросы и глубоко погружаться в проблемы для их решения. То есть, например, собирать молодых учителей, медицинских работников, представителей культуры и узнавать, какие моменты их волнуют и как сделать так, чтобы максимально задействовать их в жизни страны", - подчеркнул Владимир Кухарев.

На открытом диалоге вопрос создания благоприятной среды для улучшения жилищных условий стал одним из наиболее актуальных, которые волновали молодых людей. "Площадка создана для того, чтобы обсуждать проблемы и доносить нужды напрямую руководителям страны, поэтому хотел бы озвучить проблему, которая волнует большинство молодых людей - это жилье, - рассказал заместитель директора по социальной и идеологической работе Минского автомобильного завода Алексей Ламекин. - На предприятии, где я работаю, более 200 человек нуждается в улучшении жилищных условий, поэтому хотелось бы обратить внимание на проблему, а также узнать, планируется ли выделение площадок для строительства общежитий".

В ответ Владимир Кухарев сказал, что работа над строительством жилья для молодых людей в городе ведется активно. Проблемы решаются, но важно понимать, что желающих получить жилье много, поэтому порой необходимо подождать, чтобы вопрос закрылся.

На диалоговой площадке также звучало немало интересных предложений от молодых людей. "Открытый диалог позволяет государственной власти понять проблемы, с которыми сталкивается молодежь, их ценности и приоритеты. Здорово, что такие мероприятия проводят, потому что предложений много, но лично я хотела бы представить идею создания политической партии на основе молодежной организации. Ведь многие страны мира сталкиваются с проблемой участия подрастающего поколения в политической жизни страны. Считаю, что необходимо увеличивать их активность и причастность к данной сфере, но для этого надо предоставить хорошую площадку", - озвучила предложение ведущий специалист департамента развития персонала Белинвестбанка Вероника Хлуд.

Также от молодежи звучали предложения по созданию нового государственного молодежного органа и введению на предприятиях должности работника, который бы занимался вовлечением молодых специалистов в жизнь организации. Эти и многие другие инициативы глава города подробно обсудил с молодыми людьми, а также пообещал решить проблемы и взять в разработку лучшие предложения.

Проект БРСМ "Открытый диалог" стартовал как широкая дискуссионная площадка, которая дает возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, общественным деятелям.-0-

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