Волонтеры БРСМ с молодыми семьями благоустроят более 50 детских площадок в Витебской области

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Волонтеры БРСМ с молодыми семьями благоустроят в Витебской области более полусотни детских площадок, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Приводить объекты в порядок будут по республиканскому проекту БРСМ "#раЗАм з бацькамi". Так, в Глубоком 12 июня в 17.00 по улице Садовой благоустроят детскую площадку у дома №4: папы окрасят ограждение и оборудование площадки для игр, а мамы с детьми займутся посадкой цветов. В Витебске 15 июня такая же точечная акция пройдет в 15.00 по адресу проспект Московский, 8. Там молодые родители с волонтерами "Доброго сердца" планируют очистить и заново покрасить игровое оборудование. Следующим эстафету подхватит Витебский район. 16 июня в 12.00 в агрогородке Новка волонтеры помогут обновить игровую территорию для воспитанников Новкинского дошкольного центра развития ребенка.

Молодежный проект "#раЗАм з бацькамi" по благоустройству детских площадок во дворах домов стартовал 1 июня по инициативе молодежи Гродненской области. Планируется, что мероприятия проекта пройдут с 8 по 19 июня.-0-