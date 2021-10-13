Волонтеры "COVID-патруля" будут напоминать минчанам в торговых центрах о профилактике инфекции

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В торговых центрах Минска 14 октября стартует информационно-профилактическая акция "COVID-патруль", сообщили БЕЛТА в городском комитете БРСМ.

С 18.00 до 20.00 волонтеры "Доброго сердца" напомнят посетителям крупных торговых центров об обязательном соблюдении масочного режима, расскажут о важности своевременной вакцинации.

Волонтеры будут работать в ГУМе, Galleria Minsk, торговом доме "На Немиге", ТЦ "Замок".

В волонтерский пул "COVID-патруля" вошли коммуникабельные молодые люди от 18 лет. "Важно для участия в проекте хорошее здоровье, желателен сертификат о вакцинации", - отметили в Минском городском комитете БРСМ. И добавили, что молодые люди прошли обучение и инструктаж. Во время патрулирования они будут экипированы необходимыми средствами защиты, специальными бейджами.-0-