Воложинский район отмечает 80-летие

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Воложинского района, прошло сегодня в кинотеатре "Юность" в Воложине. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Миноблисполкоме.

В мероприятии принял участие председатель Миноблисполкома Александр Турчин. По его мнению, в районе следует активнее развивать сферу услуг. "Воложинский район - это значимый хозяйственный и культурный центр. Однако ваш потенциал еще не раскрыт полностью. Следует шире использовать возможности и конкурентные преимущества. Делать упор на развитие сферы услуг, индустрии гостеприимства. Под такие проекты, учитывающие локальные природные и исторические особенности, легче привлекать инвестиции, а значит, и создавать новые рабочие места, повышать туристическую привлекательность региона", - сказал губернатор.

Во время праздничного концерта

Одновременно с достижением экономических показателей нужно подтягивать уровень социальной инфраструктуры, отметил Александр Турчин. В решении таких вопросов поможет облисполком. "Так, с участием областного бюджета в Ивенце начато строительство дошкольного центра развития ребенка. В этом современном учреждении с бассейном, хорошо оборудованным медицинским блоком и другими корпусами будут созданы все условия для гармоничного развития детей. Пусть этот проект станет символом достойного будущего воложинской земли", - подчеркнул он.

На празднике подвели итоги прошедшего года. Лучшим специалистам района от Миноблисполкома вручили грамоты и благодарности.

Музыкальные номера подготовили группа "Лас-Вегас", фольклорные ансамбли "Гасцінец" и "Вянок", народный инструментальный ансамбль "АрсЛонга" Раковской детской школы искусств, хореографический коллектив "Журавинка" Ивенецкого Дома культуры, ансамбль народной песни "Сваякi" и другие коллективы и исполнители. В фойе кинотеатра развернулись выставка-продажа продукции местных предприятий и ярмарка народных мастеров.

Воложинский район располагается в западной части Минской области на территории в 1,9 тыс. кв.км. Административный центр - Воложин - находится на расстоянии 76 км от столицы. В районе проживает свыше 36 тыс. человек.-0-

Фото "Минской правды"