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13 октября 2020, 15:24

Вопросы конституционной реформы и партстроительства обсудили в Бресте

Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун
Заведующий кафедрой политологии и социологии БрГУ им. А.С. Пушкина Евгений Скакун

13 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня открылась региональная дискуссионная площадка по актуальным вопросам общественной жизни "Берасцейскі дыялог". Темами первого форума стали конституционная реформа и партийное строительство, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время работы форума
Во время работы форума

Заместитель декана юридического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина Эдуард Северин
Заместитель декана юридического факультета БрГУ им. А.С. Пушкина Эдуард Северин

Участие в обсуждении приняли представители общественных организаций, предприятий, ученые, депутаты, журналисты. В качестве экспертов выступили известные политологи, социологи, юристы республиканских и региональных вузов, других государственных институтов. Основой для диалога стало заявление главы государства о возможности передачи части своих полномочий правительству и перераспределении их между ветвями власти. Как заметил первый проректор Академии управления при Президенте кандидат экономических наук Валерий Бороденя, Конституция является вершиной огромной пирамиды, внутри которой лежат закон о политических партиях и общественных организациях и объединениях, бюджетный кодекс и другие вопросы.

Первый проректор Академии управления при Президенте Валерий Бороденя
Первый проректор Академии управления при Президенте Валерий Бороденя

"Перед нами стоит задача не только изменения Конституции, а формирование ценностных установок - то есть, как мы видим устройство нашего общества. А это повлечет за собой пересмотр всего массива законодательства, может быть, даже его упрощения, чего многие люди тоже хотят. Нам надо исходить из того, что мы должны предложить нашему государству такое устройство, которое будет обеспечивать его устойчивый суверенитет, развитие и возможность услышать каждого человека", - отметил Валерий Бороденя.

Александр Шпаковский
Александр Шпаковский

Диалог начался с темы изменения существующей в стране избирательной системы, а именно перехода от мажоритарной к пропорциональной и смешанной. В этой связи отмечалась необходимость учитывать исторические особенности, национальный и опыт других государств, увеличение роли и авторитета политических партий. Участники круглого стола также не обошли вниманием вопрос единого дня голосования, отмены смертной казни, учреждения института уполномоченного по правам человека.

Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина Татьяна Горупа
Заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин БрГУ им. А.С. Пушкина Татьяна Горупа

"Любые реформы - это вопрос риска, а он всегда присутствует, это однозначно. А риск в политике дорогого стоит. Поэтому здесь нужно подходить из принципа "семь раз отмерь, один раз отрежь". Это вопрос поиска, дискурса, в который должны включиться как политические субъекты, так и экспертное сообщество. Думаю, что сегодня нужно обсуждать абсолютно все вопросы и варианты, но необходимо это делать с максимально возможным кругом участников. Как говорят, в споре рождается истина, нужно учитывать максимальное количество мнений", - высказал мнение замдекана юридического факультета БрГУ имени А.С. Пушкина кандидат политических наук Эдуард Северин.

Директор аналитического центра "Актуальная концепция" Александр Шпаковский убежден, что диалог о будущем можно строить только на основании основного закона страны. "То есть речь не идет о каком-то забалтывании проблем - скорее наоборот, речь идет об их выявлении и поиске путей решения. Потому что мы говорим о том, что будет после. Старая Конституция и нормативно-правовая платформа позволили нашему государству на протяжении 28 лет относительно стабильно развиваться, преодолеть риски и вызовы, которые были перед страной в 90-ых годах. Сейчас другая геополитическая, международная, внутриполитическая реальность, она требует новых решений. И, конечно же, она требует, чтобы люди зачастую с полярными точками зрения не разошлись в разные стороны, а, наоборот, услышали друг друга", - подчеркнул политолог.

Итоги круглого стола будут обобщены и переданы в парламент республики. Региональная площадка "Берасцейскі дыялог" продолжит свою работу. В ближайшие дни темами для обсуждения станут повышение роли местного управления и самоуправления с проекцией на развитие регионов и социальная сфера (образование, спорт, культура).-0-

Фото Вадима Якубёнка

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