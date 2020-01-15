Вопросы социальной и правовой тематики преобладали на приеме губернатора Гомельской области

15 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Вопросы социальной сферы и правовые споры преобладали на приеме и во время прямой линии председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья в Мозырском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

На прямую линию главе региона дозвонились девять человек. Большинство из них обозначили актуальные для жителей городских кварталов и частного сектора вопросы. Значительная часть касалась правовых споров или несогласия граждан с решением судебных инстанций или других ведомств.

Анализируя характер озвученных проблем, председатель облисполкома акцентировал внимание на том, что усилия органов власти должны быть направлены на решение действительно важных для жизни людей вопросов. "Нам же зачастую приходится многократно возвращаться к обсуждению проблем, касающихся земельных споров и раздела наследства, точки в решении которых поставлены решением судов, вплоть до высшей инстанции", - подчеркнул Геннадий Соловей.

По мнению председателя облисполкома, местным органам власти важно создавать комфортные условия для жизни граждан, решать практические задачи. К примеру, многодетная мать Светлана Адамовна посетовала на отсутствие условий для творческих занятий детей. Несколько лет не работает местный центр творчества - здание было закрыто из-за аварийного состояния. Между тем дочери заявительницы увлекаются вокалом и хотели бы заниматься с педагогами в этом центре. Вопрос базы для развития талантов некоторое время оставался открыт. В райисполкоме заверили, что под центр творчества выделено здание, которое после ремонта отроет двери для юных мозырян.

Геннадий Соловей отметил, что в 2020 году продолжится комплексное благоустройство райцентра. Двухлетний план работ предусматривает модернизацию фасадов, благоустройство улиц и дорог, строительство домов и др. До конца года после капитального или текущего ремонта будет введен ряд объектов, включая названный заявительницей.

Первые результаты масштабного благоустройства, начатого в 2019 году, были отмечены жителями района. Ирина Ивановна обратилась к губернатору с благодарностью. От имени родителей она выражала признательность за внимание областной и районной власти к оснащению школ и детских садов спортивным инвентарем и укрепление их материально-технической базы. "Это делает занятия спортом и физкультурой интересными и эффективными", - подчеркнула женщина.

Добрые слова адресовала властям и Маргарита Раевская. Приятным сюрпризом для многодетной мамы стал новый УЗИ-аппарат в детской больнице, приобретенный на заработанные во время субботника средства. "Нам очень важно знать, на что направляются деньги от субботников. Приятно, что не забывают про детей", - поделилась мнением она.

"Все, что касается детей - будущего нашего региона и страны, было и остается приоритетным направлением нашей работы. В областном бюджете всегда предусмотрены средства на поддержание социальной сферы, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, спорта, образования и других", - отметил Геннадий Соловей.

На приеме к председателю Гомельского облисполкома обратились шесть жителей района. До встречи удалось разрешить поступившие вопросы еще четырех человек. В частности, проработана тема устройства водоотведения с ул.Крупской райцентра. Взято на контроль благоустройство тротуаров по ул.Фрунзе.

Жители района поднимали также вопросы деятельности жилищно-потребительских кооперативов, сферы ЖКХ, водоснабжения, земельных споров. Все они взяты на контроль, даны поручения ответственным службам.-0-

Фото Сергея Холодилина