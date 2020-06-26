Вопросы строительства и замены дорожного покрытия поднимались во время приема граждан Кухаревым

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев провел сегодня прием граждан и представителей юридических лиц в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На связи были жители Пинска и Пинского района Брестской области. В студии Совета Министров и Пинского горисполкома были приглашены представители Минстройархитектуры, а также руководство местных госорганов, Белорусской железной дороги.
Среди вопросов, с которыми заявители обратились к вице-премьеру, - строительство железнодорожного переезда в деревне Пинковичи, проблемы согласования замены дорожного покрытия при реконструкции улиц в Пинске, порядок выдачи аттестата соответствия на право осуществления технического надзора и оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.
Гражданам даны соответствующие разъяснения.-0-