Вопросы ценообразования на социально значимые товары обсудили в Брестском облисполкоме

25 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Ценообразование на социально значимые товары в торговых объектах Брестской области требует дополнительного контроля. Об этом шла сегодня речь на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

На то, что цены на некоторые виды товаров в продовольственной группе в Брестской области почему-то растут быстрее, чем в других регионах республики, обратил внимание помощник Президента - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик. "Этот вопрос волнует не только контролирующие органы, а в первую очередь людей", - подчеркнул он.

Ситуацию с ценами конкретизировала председатель КГК Брестской области Оксана Цылько. "В частности, по 12 социально значимым товарам Брестская область в текущем году бьет все рекорды. Гречка, например, подорожала на 14,6% (по республике темп роста составил 109%), масло растительное - 114,5% (109,8%), хлеб - 105% (102%), хлопья овсяные - 108% (106%) и так далее. В отношении других 14 социально значимых товаров цены тоже выше среднереспубликанского уровня", - отметила она.

Как пояснил начальник главного управления торговли и услуг облисполкома Валерий Мацкевич, по большинству социально значимых товаров изначально цены в магазинах Брестской области были ниже, чем в других регионах. "Практически по 70% продовольственных товаров розничная цена была ниже, чем в других регионах. Цены выравниваются, торговые сети проводят единую ценовую политику", - сказал он.

"Если смотреть не индексы, а средние цены по стране, то действительно Брестская область выровнялась с другими регионами, - дополнил принявший участие в заседании заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун. - Правительство сейчас приняло жесткое решение, фактически заморозив цены на социально значимые товары, на всю продовольственную группу. В случае необоснованного повышения цен мы закрываем магазины, штрафуем. Только за февраль выявили 16 таких фактов".

По поручению главы государства КГК берет вопросы ценообразования под особый контроль. Созданы рабочие группы, в которые вошли представители органов госуправления, МАРТа, Госфармнадзора, профсоюзов. "Будем разбираться по этим вопросам. Еженедельно будем обобщать информацию всех служб, чтобы не было необоснованного роста цен. В текущем году Комитет госконтроля выявил 17 объектов торговли, где были эти нарушения. Поэтому будем еженедельно проводить эту работу, и я думаю, что результат будет", - сказала председатель регионального КГК.-0-