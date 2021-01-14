Воркаут-площадку оборудуют в Каменце

14 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Каменце в этом году планируют оборудовать площадку для занятий уличной гимнастикой, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Каменецкого ЖКХ Павел Заграй.

"Мы тщательно изучили перспективные места для воркаут-площадки. Изначально отказались от установки тренажеров на дворовой территории, чтобы не доставлять неудобств жильцам прилегающих домов. Важно было, чтобы площадка находилась в пешей доступности для людей. Оптимальной посчитали точку притяжения возле магазина "Евроопт" в Южном микрорайоне. Это перспективный район застройки, рядом парк. Будет возможность организовать отдых для всех членов семьи", - пояснил Павел Заграй.

Проект похож на реализованный в соседней Жабинке. Набор тренажеров будет таким же, изменится лишь планировка воркаут-площадки: в Каменце она будет состоять из двух зон. Например, рассматривается возможность установки параллельных брусьев, шведской стенки, классических рукоходов, комплекса для растяжки, перекладины для отжиманий.

"Сейчас мы на этапе согласований с райисполкомом и выбора проектной организации. Рассчитываем, что весной начнем работы и летом (при наличии финансирования) все будет сделано", - сказал директор ЖКХ. Строительство воркаут-площадки и закупку уличных тренажеров профинансирует районный бюджет.-0-