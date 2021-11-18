Восемь предприятий Витебской области стали лауреатами конкурса "Лучший экспортер"

18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Восемь предприятий Витебской области стали победителями и дипломантами республиканского конкурса "Лучший экспортер" по итогам 2020 года. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла сегодня в Витебском облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Конкурс проводится ежегодно Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с заинтересованными органами госуправления, облисполкомами, НАН Беларуси, Администрацией ПВТ, БУТБ, общественными организациями. Как отметил председатель БелТПП Владимир Улахович, последние годы складываются непросто для предприятий из-за ограничений, связанных с пандемией, а также внешним давлением, которое испытывает Беларусь. "Главное, что мы видим в этой ситуации, - это то, что предприятия выдерживают давление, о чем говорят показатели внешнеэкономической деятельности. Уже по итогам 6 месяцев 2021 года удалось обеспечить положительное торговое сальдо в объеме около $1,8 млрд, а за 9 месяцев преодолели рубеж в $2 млрд. Это заслуга организаций-экспортеров", - подчеркнул Владимир Улахович.

Владимир Улахович

По его словам, в результате небольшая по мировым меркам страна Беларусь входит в число крупнейших экспортеров продовольствия, причем по молочной продукции в пятерку лидеров, а по некоторым видам - в тройку. Продукция поставляется в 96 стран. Также удается прибавлять в общем объеме поставок на внешние рынки, который сегодня приближается к $6 млрд.

Еще одним хорошим показателем Владимир Улахович назвал рост числа экспортеров среди организаций малого и среднего бизнеса. "За последние 5 лет только в Витебской области более 200 новых предприятий негосударственного сектора экономики начали экспортировать продукцию, и это наш дополнительный драйвер наращивания активности на внешних рынках", - уверен председатель БелТПП.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич отметил, что среди представителей предприятий-лауреатов, присутствовавших на церемонии, много молодых людей. "Это значит, что у Витебской области есть будущее. Даже несмотря на то, что внешняя ситуация действительно непростая, но чем сложнее, чем больше трудностей, тем сильнее мы становимся. Сегодня Беларусь уважают во всем мире благодаря в том числе развитию экспорта. Это очень серьезный успех, он свидетельствует о том, что предприятия развиваются в правильном направлении, а в государстве созданы все условия для работы субъектов всех форм собственности", - подчеркнул Анатолий Линевич.

Анатолий Линевич

По итогам 2020 года победителем в номинации "Лесное хозяйство и лесозаготовительная промышленность" стало ГЛХУ "Лепельский лесхоз". ООО "ПО "Энергокомплект" признано лучшим в номинации "Электроника, приборостроение, электротехническая и оптико-механическая промышленность". ОАО "Витебские ковры" добилось успеха в номинации "Легкая промышленность". Кроме этого, поощрительными дипломами отмечены ОАО "Конструкторское бюро "Дисплей" и ОАО "Витязь", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Инвет" (Верхнедвинский район), ООО "Рузэкспедиция".

Всего победителями конкурса определены 22 предприятия, еще 30 организаций отмечены поощрительными дипломами. Цель конкурса - стимулировать развитие ориентированного на экспорт производства, содействовать повышению престижа товаропроизводителей на мировом рынке, наращиванию объемов, повышению качества и конкурентоспособности продукции, работ и услуг.-0-

Фото Александра Хитрова