Воспитанники социально-педагогического городка посетили стадион "Динамо" с ознакомительной экскурсией

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня воспитанники государственного социально-педагогического учреждения образования "Детский городок Ленинского района города Минска" посетили стадион "Динамо" с ознакомительной экскурсией. Мероприятие прошло в рамках новогодней акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить детей пришли известные спортсмены: белорусский футболист, защитник минского "Динамо" Игорь Шитов, заслуженные мастера спорта Беларуси олимпийская чемпионка в толкании ядра Янина Провалинская-Корольчик и чемпионка Европейских игр по женской борьбе Василиса Марзалюк.

"Я являюсь частым гостем благотворительных акций, не раз посещала детские дома. Такие мероприятия не только дарят детям частицу тепла, которого им так не хватает, но и популяризируют спорт и здоровый образ жизни", - подчеркнула Василиса Марзалюк.

Для воспитанников социально-педагогического городка подготовили анимационное представление "Волшебство" с участием сказочных героев Деда Мороза и Снегурочки, музыкальное выступление "Во имя добра" и спортивно-бальные показательные номера. Именитые спортсмены вручили детям сладкие подарки.

Благотворительная акция "Наши дети" стартовала 10 декабря и продлится по 11 января. Новогодние праздники, представления и утренники пройдут во всех регионах Беларуси. Традиционно руководители госорганов и предприятий, лидеры общественных объединений посетят социально значимые объекты и поздравят детей, подарят им компьютерную технику, игрушки, спортивный инвентарь, сладости. Особое внимание будет уделено детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, воспитанникам школ-интернатов, детям из многодетных, опекунских, приемных семей, детям-инвалидам.-0-