23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановлено электроснабжение большинства населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Как сообщалось, электроснабжение нарушалось из-за пожара на Лукомльской ГРЭС, в связи с которым были отключены 8 энергоблоков и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара - повреждение измерительного трансформатора.-0-

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