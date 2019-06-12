Восточные сладости в шатре и мастер-классы: День турецкой культуры пройдет 27 июня в Минске

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День турецкой культуры организуют в фан-зоне около столичного Дворца спорта 27 июня в рамках программы II Европейских игр, сообщили БЕЛТА в посольстве Турции.

"Богатую историю Турции представит команда административного персонала и творческих работников муниципалитета города Газиантепа, который обладает выдающимся культурным и гастрономическим наследием, а также является побратимом Минска", - отметили в посольстве.

Организаторы в большом шатре представят образцы традиционного турецкого искусства, пройдут мастер-классы. Состоится шоу по приготовлению известного турецкого десерта катмер (слоеные блины). Гости смогут продегустировать турецкий чай и кофе по-турецки. С национальными блюдами познакомят мастера кухни из Газиантепа.

Можно будет изучить тонкости мозаичного искусства. Для маленьких посетителей проведут мастер-класс по изготовлению турецких художественных кукол в традиционных нарядах. В сотрудничестве с ЮНИСЕФ организована зона турецких игр.

Днем и вечером будет звучать традиционная народная, эстрадная турецкая музыка.

"Мы рады участвовать в таком значимом мультиспортивном и культурном форуме в Минске в период, когда наши двусторонние отношения находятся на столь высоком уровне. Я приглашаю всех белорусских и иностранных гостей, интересующихся турецкой культурой и кухней, посетить наши мероприятия и приобрести уникальный опыт", - сказала Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.

Для тех, кто не сможет попасть на мероприятия 27 июня, ежедневно с 19 по 30 июня будет работать турецкий гастрономический шатер: на прилавках покупателей ждет многообразие блюд турецкой кухни (донер кебаб, лаваш, лахмаджун, пахлава, айран).-0-