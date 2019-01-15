Возможность замены газовых водогрейных колонок на электрические рассматривают в Минске

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минское городское жилищное хозяйство" рассматривает возможность замены газовых водогрейных колонок на электрические, сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук.
"Вопрос замены колонок прорабатываем с коллегами из "Минскэнерго". Там, где есть техническая возможность, при капитальном ремонте от газовых колонок будем пробовать уходить. Для этого требуется провести модернизацию трансформаторных подстанций, заменить кабели", - отметил Юрий Кукашук.
Что касается замены газовых плит, то эта тема не рассматривается.
Всего на техническом обслуживании организаций ЖКХ находится 717 жилых домов, которые имеют газовое отопительное и водогрейное оборудование, - около 11 тыс. квартир, из них за прошлый год не обследовано 40. "Заказными письмами мы информируем жильцов о том, что необходимо предоставить доступ в квартиры", - сказал Юрий Кукашук.
Отопительное оборудование проверяется перед началом отопительного сезона, колонки - раз в квартал.-0-
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