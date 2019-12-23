Возрождение традиций: новогодний республиканский суворовско-кадетский бал прошел в Минске

23 декабря, Минск /Анна Синицкая - БЕЛТА/. IV новогодний республиканский суворовско-кадетский бал прошел в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В праздничном мероприятии приняли участие ребята из всех учреждений системы кадетского образования Беларуси, а также пары из лицеев МВД и МЧС. Участники подготовили такие танцы, как "Венский вальс", "Фигурный вальс", "Русский лирический", "Бальная полька", "Полонез", "Падеграс", "Падеспань", "Кадриль". "Эта традиция заведена не нами. Проводить балы начали еще в годы создания первых кадетский училищ, а мы ее продолжаем. Это способствует патриотическому и культурному воспитанию молодежи. Кадеты, суворовцы смогут познакомиться, пообщаться и интересно провести предновогоднее время, отметил заместитель министра обороны Сергей Потапенко.

Кроме танцев на балу были вокальные выступления, в которых кадеты показали все свое мастерство. Ребята также смогли поиграть и закружиться в увлекательной игре "Ручеек". Бал посетили Дед мороз и Снегурочка, которые поздравили суворовцев с наступающим Новым годом. "Для меня это не в первый раз, но все равно с нетерпением ждала и готовилась к мероприятию. Мне очень нравится, что мы можем присутствовать здесь и быть частью этого прекрасного события. Рада, что традиции возрождаются и у всех нас есть возможность ощутить атмосферу того времени, попробовать себя в классических танцах", - рассказала учащаяся Минского областного кадетского училища Анастасия Севастюк.

Ее партнер Николай Пунько впервые участвует в новогоднем балу. "Это по-настоящему интересно и захватывающе. Несмотря на то, что на разучивание танцев отводилось около месяца, подготовка была очень тщательной, мы все старались и много репетировали. На балу невероятно красиво: девушки в вечерних платьях, все в погонах, просторный зал, атмосфера праздника", - сказал он.

Возродить традицию новогоднего бала в суворовском училище решили четыре года назад. "Суворовцы сдают зачет по предмету "Танцы и мировая художественная культура", и то, что они получают во время обучения, пригодится им в дальнейшей жизни. Ведь какие бы времена ни были - девушки все равно будут ценить интеллигентных и подготовленных кавалеров", - отметил начальник Минского суворовского военного училища Александр Науменко.

По словам председателя республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадетов Сергея Житихина, такие балы нужны ребятам, это дань старой офицерской традиции. Суворовцы могут пообщаться с учащимися всех учреждений систем кадетского образования, ведь сегодня здесь присутствовали представители 11 училищ. "Лауреаты этого бала в следующем году станут участниками благотворительного международного кадетского бала, который проходит ежегодно в Москве", - добавил он.-0-