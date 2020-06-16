Впервые на аукцион выставлена бывшая графская конюшня середины XIX века в Глубокском районе

16 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Здание бывшей графской конюшни середины XIX века в Глубокском районе впервые выставлено на аукцион 30 июня на площадке комитета "Витебскоблимущество", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы торгов.

Кирпичное одноэтажное строение площадью 333,4 кв.м имеет статус историко-культурной ценности и расположено на территории бывшего усадебного комплекса графа Молле в деревне Залесье. До недавнего времени здание использовалось по прямому назначению местным сельхозпредприятием, а позже передано в районное УП ЖКХ. Здание конюшни остается единственной сохранившейся хозяйственной постройкой усадьбы. Рядом находится фундамент усадебного дома, разрушенного в 80-е годы прошлого столетия. Наряду с историко-культурной значимостью дополнительную туристическую привлекательность строению придает место его расположения: между двух озер Белое и Муромщина в непосредственной близости от графского парка площадью около 8 га, в котором сохранились редкие виды растений.

Здание бывшей конюшни включено в базу данных по объектам историко-культурного наследия, расположенным в Витебской области, для продвижения среди потенциальных инвесторов. Информационный продукт подготовлен комитетом "Витебскоблимущество" совместно с управлением культуры облисполкома и включает более 20 зданий, усадебных комплексов и культовых сооружений преимущественно XVIII-XIX веков постройки. Они не используются собственниками или балансодержателями и предлагаются потенциальным инвесторам, которые готовы приложить силы для сохранения архитектурного наследия и уникальных природных ландшафтов парковых зон, прилегающих к усадьбам. Способы вовлечения исторической недвижимости в оборот могут быть разными: продажа в собственность, аренда или передача в безвозмездное пользование под реализацию инвестпроекта.

Из этой базы в ближайшее время на аукцион планируют выставить повторно здание бывшего клуба металлистов (1932 г.) в Витебске, комплекс бывшего монастыря кармелитов (1735 г.) в Глубоком, усадебный дом XIX века в Миорском районе, бывшую усадьбу Гребницких (1840 г.) в деревне Ореховно Ушачского района. Все объекты запланированы к продаже на торгах с начальной ценой 1 БВ (Br 27).-0-