Впервые предлагаются к продаже принадлежащие Витебской области акции ОАО "ВКПК "Покровский"

11 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Принадлежащие Витебской области акции 32 предприятий предлагаются в 2021 году для продажи на аукционах либо по конкурсу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Витебскоблимущество".

В перечень акционерных обществ, сформированный комитетом по согласованию с облисполкомом, впервые включены принадлежащие Витебской области ценные бумаги ОАО "Витебский картонажно-полиграфический комбинат "Покровский". К продаже предлагается пакет акций размером 49%, при этом он может быть изменен с учетом конкретных предложений инвесторов, соответствующих интересам ОАО и Витебской области, уточнили в комитете. Предприятие специализируется на выпуске упаковочных изделий из картона и гофрокартона для пищевой и легкой промышленности. Комбинат образован в 1974 году, акционирован в 2008-м. В 2016 году акции ОАО "Витебский картонажно-полиграфический комбинат "Покровский" переданы в управление государственного объединения "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты". С октября 2019 года предприятие входит в состав ГО "ВИТЕБСКПРОМ", которое осуществляет функции владельческого надзора.

В остальном предложение поучаствовать в приватизации для потенциальных инвесторов осталось на уровне 2020 года как по составу акционерных обществ, чьи ценные бумаги включены в перечень, так и по количеству акций и условиям их реализации.

В основном речь идет о продаже пакетов ценных бумаг размером от 25% до 50% минус одна акция уставного фонда ОАО. При этом количество ценных бумаг, предлагаемых к реализации, может быть увеличено по решению Витебского облисполкома при наличии обоснованных предложений или бизнес-планов у покупателей. Таким способом Витебская область готова продать принадлежащие ей акции 25 ОАО, в том числе "Завод "Эвистор", "Витебскобллен", "Оршанский комбинат строительных материалов", "Западно-Двинский межрайагротехсервис", "Витебский Хозторг", "Знамя индустриализации", "Витебский мотороремонтный завод", "Поставымебель", "Строительный трест №9, г.Витебск", "Обольский керамический завод".

Кроме того, Витебская область готова выйти из акционерного капитала семи ОАО, продав полностью принадлежащие ей акции в уставных фондах "АТЭК" (35,15%), "Витебскторгстрой" (38,81%), "Жилстрой" (1,4%), "Завод Этон" (17,61%), "Витрембыт" (99,88%), "Керамика" (26,47%), "Витебский приборостроительный завод" (60,89%).

Предполагается, что реализация ценных бумаг будет организована также в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи. Продажа активов с использованием возможностей торговой площадки биржи дает возможность привлечь широкий круг потенциальных покупателей как внутри страны, так и за ее пределами, отметили специалисты "Витебскоблимущества".-0-