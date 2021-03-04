Врачи 1-й горбольницы Минска на обходах будут использовать планшеты

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилотный проект, который предусматривает внедрение информационных технологий в работу врача стационара, реализуется в 1-й городской клинической больнице Минска, сообщил председатель Белорусской ассоциации врачей, главный врач 1-й ГКБ Дмитрий Шевцов во время съезда ассоциации, который проходил в формате видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская ассоциация врачей совместно с 1-й ГКБ и Академией наук начала реализацию этого пилотного проекта в ноябре 2020 года. Суть проекта заключается в том, что на планшеты, которыми будут пользоваться врачи, интегрируют АИС "Клиника". Это позволит медику при обходе у постели больного иметь онлайн-доступ не только к истории болезни пациента, но и к лабораторным и инструментальным методам исследования. Появится также возможность по защищенному каналу связи работать с медицинской документацией удаленно.

"Программная часть пилотного проекта завершена, начата интеграция продукта на планшеты, и с марта врачи одного отделения (1-го инфарктного отделения) начнут работу в новых IT-условиях, - сказал Дмитрий Шевцов. - По истечении определенного времени, я думаю, I квартала, опыт будет обобщен и представлен на рассмотрение комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Министерства здравоохранения".-0-