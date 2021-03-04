Ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций - Пиневич

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской ассоциации врачей следует активнее участвовать в выработке клинических рекомендаций, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, приветствуя участников съезда ассоциации, который проходил в формате видеоконференцсвязи, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич считает, что ассоциация врачей должна более широко участвовать в процессе выработки рекомендаций и предложений, которые затем будут оформлены или в виде протоколов, или других нормативных актов для исполнения в лечебном процессе.

Среди прочего министр затронул вопрос защиты медработников. Этим, по его словам, необходимо заниматься совместно Минздраву и ассоциации врачей. В этой связи Дмитрий Пиневич напомнил, что в обновленном законе о здравоохранении за медицинскими работниками закреплено право на обоснованный профессиональный риск, система медиации и адвокации выстроена.

Что касается взаимодействия с профсоюзами, министр считает, что ассоциации следует вносить свои новаторские идеи, касающиеся как штатных расписаний, так и новшеств, планируемых в ближайшие годы.

В целом, по словам министра, Белорусская ассоциация врачей является одной из важнейших площадок для коммуникации между органами госуправления и врачебным сообществом.

В сентябре 2020 года Министерство здравоохранения и общественное объединение "Белорусская ассоциация врачей" подписали cоглашение. Стороны договорились о сотрудничестве в области совершенствования медицинской помощи населению, формирования здорового образа жизни, защиты интересов медицинских работников, повышения квалификации работников здравоохранения. Дмитрий Пиневич уверен, что это явилось важной вехой в развитии коммуникации между профессиональным врачебным сообществом и Минздравом.-0-